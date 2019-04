Perotti: "Todos deben tener las mismas oportunidades"

P En el marco de un encuentro con vecinos de barrio San Agustín, en la ciudad de Santa Fe, el precandidato a gobernador por el frente Sumar, Omar Perotti, visitó el Colegio San Luis Gonzaga, que posee un comedor al que asisten chicos de la zona. Allí, en una charla con padres, remarcó: "Quiero que los santafesinos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades".

"Uno siente que hay que darles a los santafesinos las necesidades básicas elementales, como el agua y las cloacas, y también la educación que es una forma de igualar a todos brindándoles oportunidades", afirmó Perotti durante la recorrida y explicó que "los chicos tienen que ir a estudiar y nosotros tenemos que garantizar que terminen la primaria y que al año siguiente estén sentados en su banco de la escuela secundaria".

Perotti consideró prioritario a la educación para generar igualdad de oportunidades, y remarcó: "Para muchos es normal terminar la primaria y empezar la secundaria, pero para muchos no, porque no tuvieron la oportunidad. Entonces, si el tema es económico, tiene que haber una beca. Y si el tema es de aprendizaje, tiene que haber una maestra de apoyo. Pero nosotros tenemos que garantizar que el primer día de clase de marzo de 2020, todos los chicos y las chicas de la provincia de Santa Fe que terminaron la primaria estén sentados en su banco de la escuela secundaria".

En ese aspecto, indicó que "yo no sería quien soy si no hubiera tenido educación" y explicó que su proyecto de boleto educativo gratuito para alumnos, docentes y no docentes tiene origen en el diálogo con los santafesinos.