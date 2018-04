Perotti solicita una consulta popular para definir la reforma

"Viene un cambio, y yo quiero conducir e interpretar ese cambio", sorprendió el senador nacional Omar Perotti, quien volvió a ratificar su postulación como candidato a gobernador. Además, el dirigente se manifestó en contra de la reforma constitucional en 2018 y pidió una consulta popular para que los santafesinos definan, junto a los comicios provinciales del año próximo, la cuestión.

A la hora de analizar la administración oficialista en la provincia, Perotti dijo: "No miro solamente estos dos años de gestión de (Miguel) Lifschitz, miro la gestión del socialismo y soy muy crítico. Soy profundamente crítico con la política de seguridad, desde los primeros momentos con Hermes Binner y con Antonio Bonfatti, después. Ahí está la principal preocupación de los santafesinos, en la inseguridad".

Críticas y porcentajes

El legislador recordó que "Santa Fe está entre las cuatro provincias con mayor índice de homicidios. Se ha perdido la seguridad, incluso en los barrios más tranquilos. Hay que asumir que estamos en un problema. Tenemos el doble de posibilidades de que nos maten, si es que se compara la tasa de homicidios. Entonces, algo estamos haciendo mal".

Tampoco ahorró críticas sobre la Empresa Provincial de la Energía (EPE). En ese sentido, consideró que "es una de las más caras del país en cuanto al costo de la energía".

"Perdió razonabilidad lo que se le cobra a los usuarios. El mayor costo de distribución del país es el de la provincia de Santa Fe. Estamos discutiendo un tema importantísimo: si no es la número uno, es la número dos. Pero no caben dudas de que es una de las más caras del país. No se ha llevado adelante esa discusión. Cuando se empezaron a quitar los subsidios, allá por 2016, los costos quedaron disimulados porque había un mayor poder de compra", indicó.

En ese punto, mensuró que "el que conduce es el gobernador de la provincia, pero nadie sabe quien es el jefe de policía", algo que, según dijo, nunca antes ocurrió en el territorio provincial.

Respecto del meneado tema de la reforma constitucional, el dirigente rafaelino consideró que "el justicialismo siempre fue el que propuso una reforma, no es que yo me oponga a la misma. Cuando gobernaba el justicialismo y llevaba adelante un proyecto de reforma la oposición decía que no. Le pasó a (Carlos) Reutemann y a (Jorge) Obeid. Alcanzar los dos tercios es entrar en un tironeo para ver quién se podría llevar más a su departamento, a su región. Y ahí entra todo: el tironeo por el presupuesto, las desconfianzas, las susceptibilidades. ¿Por qué someter a la institucionalidad y al presupuesto?". Luego resaltó: "Consultemos a la gente, no le tengamos miedo. Que no sea un acuerdo de dirigentes".

En esa línea de razonamiento, sostuvo que "se podría haber consultado a la gente sobre la reforma en la elección pasada de concejales. Que el santafesino diga «sí» o «no». No solamente se necesitan peronistas para aprobar la reforma. El PJ va a tener su congreso en los próximos días y allí se expresará. Yo digo lo mismo desde el primer día. Quiero al gobernador puesto en la gestión, en el trabajo, en el costo de los servicios".

Perotti también se refirió a la ausencia de liderazgos en el peronismo nacional. En ese sentido, expresó su deseo de que el justicialismo sea competitivo a nivel nacional. "El acompañamiento se va a conseguir cuando haya una propuesta superadora, y para eso hay que trabajar. Mi aporte será en la provincia de Santa Fe, expresando desde aquí nuestras motivaciones. Santa Fe tiene mucho que decir en el orden nacional. Hay que rescatar lo mejor de los últimos años, pero no se puede entusiasmar a la gente con la reivindicación del pasado", declaró al programa En Profundidad, de Canal 4 Express.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una competencia en las Paso a gobernador de 2019 con María Eugenia Bielsa y Marcos Cleri, el senador nacional del peronismo expresó que "hay nombres importantes, como los que usted nombra. Más Giaccone, la misma Alejandra (Rodenas), también, Marilin Sacnun. Tenemos allí figuras que quieren recorrer la provincia, eso es bueno. Viene un cambio en la provincia de Santa Fe y yo quiero conducir e interpretar ese cambio".