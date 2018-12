Tras el encuentro que mantuvo con el gobernador Miguel Lifschitz y legisladores nacionales por Santa Fe, el senador nacional, Omar Perotti, propuso realizar una presentación conjunta entre los diputados y senadores ante la Corte Suprema de la Nación por la deuda de Coparticipación que la Nación mantiene con la provincia.

Dicha reunión que el gobernador mantuvo con los legisladores nacionales fue para analizar la situación y explicar la presentación que las autoridades provinciales hicieron ante el máximo tribunal de justicia de la Nación.

Al respecto, Perotti explicó su intención de hacer llegar a la Corte Suprema una presentación firmada por diputados y senadores nacionales santafesinos. "He puesto a disposición para compartirla con el resto de los legisladores nacionales una presentación dirigida al presidente de la Corte Suprema para pedir que se aboque a esta instancia y cite nuevamente a las partes, para poder avanzar en algo que entendemos ya tiene tiempo suficiente como para haber encontrado un acuerdo que hasta aquí no se alcanzó", sentenció el senador peronista.

En ese sentido Perotti señaló que "esa sentencia ya tiene que estar en instancia de ejecución" y sostuvo la importancia de hacer una presentación firmada por legisladores nacionales "como una forma real, concreta y efectiva, independientemente de su signo político, de estar respaldando este reclamo de todos los santafesinos".

Luego del encuentro que se realizó en la Casa Gris, Perotti afirmó que "en lo personal creo que esto se debió haber hecho antes, pero pongamos un punto de aquí en más, me parece bueno mirar hacia adelante y generar una mecánica de trabajo".

Perotti admitió también que "le pedimos al gobernador que tengamos una mecánica de trabajo conjunta, de estar informados de cada uno de los pasos. Que puede contar con nuestro respaldo a este reclamo de la provincia de Santa Fe, todos sentimos que son fondos que la Nación le debe a los santafesinos y en esas instancias cada uno de nosotros va a estar apoyando cualquier reclamo".

Asimismo, el senador explicó que "lo que se busca es razonabilidad donde el tiempo transcurrido lleva a que el Estado tenga que dar una respuesta. Si no cumplimos un fallo de la Corte, si el propio Estado Nacional no cumple una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, no es un buen mensaje de institucionalidad".

Es la segunda presentación que realiza la provincia de Santa Fe ante la Corte Suprema. En noviembre de 2015, el máximo tribunal del país falló a favor del reclamo e instó a la Nación a acordar una forma de pago.

Por último, Perotti resaltó que "la deuda es con todos los santafesinos, con lo cual no es un reclamo individual" y completó: "Creo que lo que debemos entender es que de aquí en más debe ser una política de Estado y que sea clara la información sobre cuál es el reclamo, qué se ofrece, porque corresponde también a todos los santafesinos tener una opinión sobre una deuda que en su proyección de pagos futuros va a alcanzar a varios gobiernos".