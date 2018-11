Perotti pide al PJ que se abra para volver a gobernar la provincia

El senador nacional y precandidato a gobernador Omar Perotti llamó ayer a dialogar con otras fuerzas políticas y a abrir las puertas del Partido Justicialista con el objetivo de construir una alternativa que mejore la calidad de vida de los santafesinos.

En ese sentido, Perotti aseguró que "sin dudas que es una situación difícil la que está atravesando la provincia. La preocupación por el empleo y los sectores productivos y la necesidad de recuperar la seguridad en Santa Fe nos obliga a trabajar codo a codo con todos los sectores".

"Frente a este escenario ojalá se puedan aunar esfuerzos. La política tiene que responder a las necesidades de la gente. La gente quiere que la política le resuelva sus situaciones, no que le describa lo mal que la está pasando; eso ya lo saben. Tenemos que darles certezas", afirmó Perotti, al tiempo que agregó que "esas certezas no alcanzan solamente dialogando entre nosotros. Hay que sumar a otras fuerzas que pueden aportar a este espacio con el objetivo de mejorarle la vida a la gente".

Perotti explicó que "es un momento y una oportunidad en la que se necesita el aporte de todos, no solo de los que tienen pertenencia partidaria. Pretender que un partido tenga todas las respuestas sería equivocarse; necesitamos de otros sectores políticos, sociales y gremiales con capacidad y deseo de ser protagonistas en una Santa Fe diferente".

Amplitud

Al respecto, el legislador detalló que "quienes también están recorriendo con expectativas de gobernar, como Claudia Giaconne, Marcos Cleri, Marilyn Sacnun, María Eugenia Bielsa o Leandro Busatto, seguramente estarán dialogando, pero ahí no hay que agotar el diálogo", dijo, y resaltó: "Hay que tener claro que el justicialismo siempre tuvo una expresión frentista y amplia".

Además, Perotti contó que "hay sectores nuestros que dialogan fluidamente con otros espacios como Ciudad Futura, con dirigentes como Rubén Giustiniani o Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador", y señaló que "la historia del vínculo que el justicialismo ha tenido con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) o con la Democracia Cristiana es un ejercicio que no se debe perder, es un diálogo que necesariamente nos obliga a realizar para construir una alternativa que nos permita mejorarles la calidad de vida a los santafesinos".

"Estoy convencido de que Ricardo Olivera, quien hoy tiene la responsabilidad de conducir el partido, tendrá un rol clave y seguramente ya lo está haciendo. Hay que ir llevando y amalgamando un esquema de diálogos y alianzas", subrayó el senador nacional.

Esquema

Por otra parte, consultado sobre la discusión interna, Perotti indicó: "Que tengamos diálogo es una instancia central. Después, si hay internas entre dos, tres o cuatro candidatos, es anecdótico si logramos construir un esquema en el que una vez dirimida esa interna podamos trabajar todos juntos codo a codo por Santa Fe".

"De esa manera estamos trabajando, recorriendo cada rincón de la provincia no solo con el oído lo más atento posible, sino también tratando de generar instancias de diálogo que puedan plasmarse en un espacio que dé certezas a la gente, porque estamos seguros de que Santa Fe puede estar mejor", dijo Perotti.

Sobre la reunión que mantuvo días atrás con María Eugenia Bielsa, Perotti afirmó que "los santafesinos tienen que saber que hay diálogo entre quienes pretendemos gobernar la provincia, porque es de allí de donde surgen coincidencias que nos permiten elaborar los mejores programas y propuestas para la provincia. Es un momento en el que hay que conducir en la diversidad, y eso significa hablar con todos. Y si vamos a hablar con todos, cómo no lo vamos a hacer con los más cercanos".

Fórmulas

Consultado sobre las posibles fórmulas y equipos de trabajo, Perotti aseguró que se encuentra en una etapa de diálogo en donde tiene y tendrán alta participación las mujeres y los jóvenes, porque así lo viene haciendo desde que comenzó en la política.

El ex intendente de Rafaela destacó también que "tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esas uniones entre los distintos sectores, esos acercamientos o esas coincidencias, se expresen claramente en una mejora para los santafesinos".

"Si tenemos problemáticas tan fuertes como la necesidad imperiosa de recuperar la seguridad, esto no es una tarea de una sola persona o un solo partido. Mis diferencias con el socialismo en materia de seguridad no son nuevas. Desde el 2011 que vengo planteando que el socialismo se está equivocando", agregó.

"Yo tengo el convencimiento de que el socialismo es el responsable del deterioro de la seguridad en la provincia. Y a los santafesinos hay que decirles la verdad. Se puede estar mejor en Santa Fe, y para eso hay que cambiar de políticas de seguridad", agregó.

Para finalizar Perotti dijo que "tenemos la voluntad de brindarles a los santafesinos una alternativa que les permita estar y vivir mejor, y sobre todo tenemos la certeza de que se puede estar más seguro en esta provincia y por más que me critiquen o me descalifiquen, no me van a mover ni un milímetro de la necesidad del cambio que hay que hacer en la política de seguridad santafesina".