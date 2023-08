Perotti ordena la campaña y busca fidelizar el voto

El mandatario fue claro al señalar sobre los pliegos elevados a la Legislatura: “En los mismos no hay ex funcionarios, o funcionarios actuales, que saltan del Ejecutivo a la Justicia. Aquí no hay quien no haya aprobado un examen o alcanzado el puntaje” requerido. De ese modo, marcó diferencias con gestiones anteriores en las que sí se registraron situaciones de ese tipo.

Acerca del encuentro con los candidatos a diputado, el fin fue “coordinar y segmentar el discurso, teniendo en cuenta lo heterogéneo de la lista y la geografía diferente de la que provienen, de modo tal de ordenar cada uno su discurso”, señaló uno de los participantes del cónclave y postulante a una banca en la Cámara baja.

“La idea es que cada candidato, siempre basado en el discurso del gobernador, lo tome y lo ajuste a sus votantes y sectores a los cuales tiene más cerca”, destacó, dejando en claro que la cabeza de lista es Perotti, pero que siempre hay realidades y colectivos diferentes a tener en cuenta.

Puso como ejemplo “lo que ocurre con el sector de (Oscar) Cachi Martínez en Santa Fe y el de Marcos Cleri, que es mucho más fuerte en Rosario, cada uno le habla a su gente y en su territorio, saliendo mucho a la calle y reforzando con redes sociales”,

También aprovecharon para empujar el voto con las inauguraciones y recorridas que viene realizando Perotti en las últimas semanas. “Ahí es donde el candidato de ese lugar, donde hay una obra nueva o recién inaugurada, debe reforzar el discurso con los ciudadanos”, indicó.

“El caso del aumento de Billetera Santa Fe, se trasladan los beneficios no solo para los poseedores de la tarjeta sino para los negocios de cercanía que se verán también beneficiados con el incremento. Estamos poniendo plata en el bolsillo de la gente y sosteniendo el consumo”, enfatizó. Y recordó: “Si hablamos de una familia con dos Billetera Santa Fe, el beneficio es el doble”.

El interlocutor negó que en la reunión se haya hablado de un escenario de tres tercios en la categoría a diputado provincial, pero admitió que es la novedad que vienen marcando algunas encuestas, por lo que llamó a “trabajar muy fuerte en el territorio para consolidar el voto del peronismo”. Y cerró: “Hay que salir a fidelizar el voto por parte de cada uno de los sectores que participó en la interna”.