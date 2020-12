Perotti: "No hay margen para los vínculos de la política con el delito"

Seguidamente, en su mensaje, el gobernador consideró uno de los temas que más preocupa a los gobiernos locales, pero sobre todo a la sociedad santafesina, respecto a la inseguridad y el delito, ante lo que aseguró: “Creo que Santa Fe tiene que reflexionar sobre qué le ha pasado y desde cuándo están ocurriendo estas cosas. ¿Esto apareció de golpe? ¿O fue un proceso en el que algunos actores políticos y sociales no pusieron la debida atención? Hechos de violencia, de inseguridad, de corrupción que nos estallan cada tanto en la cara. Muchos de los que hablan de los actuales episodios de violencia parecerían haber mirado para otro lado durante los 12 años donde se fue gestando el escenario que hoy irrumpe en las calles y en los títulos”, describió Perotti.

“¿Se preguntarán cómo permitieron que esto pasara? ¿Cómo no se indagó antes sobre los motivos que lo permitieron? ¿Por qué la dirigencia se alejó tanto de la gente?” –se interrogó Perotti–". Asimismo, preguntó: “¿Por qué dejamos que estas cosas sucedan? Es más fácil buscar la pelea en el peronismo porque hay investigaciones sobre hechos que no sucedieron ahora, que sucedieron en gobiernos pasados. Por eso dijimos claramente que había que dejar de hacer la vista gorda y había que cortar definitivamente los vínculos con el delito”, añadió Omar Perotti entre sus consideraciones.

Y agregó: “No hay seguridad posible si decididamente no enfrentamos al crimen organizado, a las mafias y al narcotráfico. No hay seguridad posible y lo tenemos que hacer juntos, y esto es una discusión de corrupción o decencia, de justicia o de impunidad, no de internas”.

Perotti consideró que “el peronismo ha sabido superar situaciones difíciles, construye a favor de la gente y la gente hoy no quiere ni impunidad, ni privilegios. Allí sigue la construcción que nos va a seguir haciendo más fuerte todos los días”. El mandatario provincial se explayó de manera contundente: “Para los vínculos de la política con el delito no hay margen en este gobierno y es una de las decisiones firmes desde el primer día. Porque esto permitió que todo esto pasara en los últimos doce años, para que nos estallara de esta manera cada tanto con violencia, corrupción e inseguridad”.

Obras, inversiones y producción

Más adelante, el titular de la Casa Gris destacó: “Hemos llegado al final del año con un nivel de actividad importante, recuperando más del 65 por ciento de nuestra industria los niveles de actividad pre pandemia, y aquí ha habido algo a destacar en el ADN de todos los santafesinos. Muchas cosas se detuvieron en distintos lugares del mundo, en Santa Fe no se dejó de trabajar”.

Y agregó: “Aquí cada una de las industrias de sus pueblos o de sus ciudades fue manteniendo su nivel de actividad, recuperándolo, para que esos meses de junio y julio que marcaron casi un 20% de desocupación en los dos grandes aglomerados, podamos llegar al final del tercero mucho más bajo, ya en el 11%. Y ese es el esfuerzo a redoblar, que nos tiene que encontrar trabajando de esta manera para que ese porcentaje siga bajando. Y va a ser así porque Santa Fe se ha convertido en el centro de atracción de las inversiones en cada uno de los lugares de la provincia, hay inversiones y hay ocupación de mano de obra y hay acompañamiento del Estado a cada uno de los que quiere invertir y producir, y esa es una tarea que vamos a seguir todos juntos”.

Asimismo, repasó lo realizado en obra pública en todo el territorio provincial: “Tenemos desplegada obra pública en todo el territorio de la provincia, y eso que a nosotros en la obra pública nos tocó arrancar bastante atrás, menos seis mil millones, que debíamos para poder volver a arrancar y lo hicimos”. Y al mismo tiempo enfatizó sobre los recursos que se pusieron al día en cada municipio y comuna: “Lo que hicimos fue lo que sentimos: cumplir con cada pueblo y con cada ciudad para que los recursos lleguen. Y allí encontrar municipios y comunas con deudas de hasta 4 o 5 años. Las hemos puesto al día a todas porque es lo que sentimos, para todos por igual, porque es allí donde entendemos que se da la mayor cercanía”.

En el cierre de su discurso, Perotti manifestó: “Van a tener en mi un gobernador siempre trabaje por la unidad de los santafesinos. Muchos se preocupaban que iba haber programas que se iban a cortar, por el contrario, se enriquecieron y claramente lo marcaba con el Incluir, con el Santa fe Más llegando a cada pueblo y a cada ciudad de esta provincia. Algunos pensaban que íbamos a cortar obras: las cosas que le sirven a la gente no se cortan, lo que si se corta es el vínculo con el delito y allí vamos a trabajar todos unidos. Allí en 2021 con toda la fuerza de cada uno de ustedes”, concluyó.

Reconocimiento a la labor provincial

Los presentes destacaron la labor encabezada por Perotti durante el 2020, año marcado por la pandemia de Covid, en el que el gobierno provincial asistió y trabajó mancomunadamente con cada uno de los municipios y comunas de toda la bota santafesina. “Ese compromiso que tomaste Omar, realmente se está cumpliendo”, resaltaron durante el acto. “Llegan las obras menores a todos los pueblos por igual, que era una deuda pendiente muy grande. Les llega la ayuda a los Samcos; llegó alimento para la gente que lo necesitaba a todas las comunas y municipios. Y no sólo eso, - resaltó - están llegando programas que los tenían las grandes ciudades, como el Incluir, el Santa Fe Más, a los que antes no podíamos tener acceso”, dijo Alejandro Ruggeri, presidente comunal de Bigand.

Asimismo, destacaron el apoyo del estado provincial para llevar adelante el arraigo en cada uno de los pueblos. “Los que elegimos estar en los pequeños pueblos podemos permanecer en ellos. Que podamos elegir esos lugares, y sostener nuestra permanencia en ellos, debo agradecer todo ese acompañamiento que no solamente nos permitió atravesar la pandemia, sino proyectar obras, pensar en el futuro, pensar en el bienestar de los habitantes de nuestras pequeñas comunidades”, aseguró Marcela del Puerto, presidenta de la comuna de General Gelly.

“A nosotros nos hace bien desde el municipio que nos apoyen desde el gobierno provincial como no lo hicieron durante esos doce años”, sumó Carlos de Grandis, intendente de Puerto General San Martín.

“Creemos en esa convicción y en ese camino que nos muestra Omar”, agregó Enrique Vallejos, intendente de Reconquista. “Que desde cada uno de los territorios podamos llegar con ese mensaje que se retoma, allá cuando comenzábamos a ilusionarnos y que a pesar de todo los obstáculos que nos toque pasar por delante que sigamos con esa convicción en cada uno de los territorios”.

Por último, cada uno de los presentes reconoció el compromiso “de apoyarlo para que Santa Fe se ponga de pie de una vez por todas”.