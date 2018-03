Perotti: "Nadie en la calle habla de la reforma"

El senador nacional Omar Perotti cree que la reforma constitucional no es un tema prioritario en la agenda del ciudadano santafesino, aunque se mostró a favor de que la iniciativa sea sometida a una consulta popular. Por otro lado, ratificó su intención de ser candidato a gobernador en 2019 por el peronismo.

"Nadie en la calle te para para pedir que modifiquen la Constitución. Pongamos las cosas en su lugar y que digan los santafesinos «sí o no», y a esa expresión soberana nos sometemos todos", enfatizó ayer Perotti en la ciudad de Santa Fe, donde participó de la apertura del año judicial.

De esta manera, Perotti se mostró en sintonía con el proyecto que presentó el miércoles en la Legislatura santafesina el diputado provincial Roberto Mirabella (PJ), en el que propone impulsar un plebiscito vinculante para 2019 junto a las elecciones generales.

Perotti dijo que esto mismo le sugirió al gobernador Miguel Lifschitz el año pasado, cuando se empezó a armar el calendario electoral que culminó en las legislativas. "Poníamos una boleta más: «sí o no» a la reforma, con reelección o no, y son los santafesinos los que deciden. Y ahí se termina cualquier especulación", aseguró el senador.

Luego recordó la posición refractaria que tuvieron tanto socialistas y radicales cuando fue el justicialismo el que quiso impulsar una reforma a la Carta Magna provincial. "Calificar a alguien que no quiere discutir una reforma en cierta coyuntura es olvidarse la posición que cada partido tuvo. En los períodos de (Carlos) Reutemann y de (Jorge) Obeid siempre se habló de reforma y la oposición siempre dijo que no", sentenció.

Por otro lado, confirmó su intención de ir por la Gobernación el año que viene, algo que ya había blanqueado en una entrevista con La Capital a finales del año pasado. "Hay que tener un vínculo con la gente desde la sinceridad. Vamos a recorrer la provincia. Uno habitualmente lo hace como senador, pero la gente tiene que saber también que lo hago con esas aspiraciones (ser jefe de la Casa Gris), que es la de construir una propuesta superadora para Santa Fe", dijo el rafaelino.

Consultado sobre si su candidatura se reflejará en un proceso de unidad del PJ, Perotti dio a entender que van a haber muchos más candidatos de su partido con la misma aspiración que él y atribuyó esa situación a la buena elección que hizo el peronismo en las últimas dos elecciones, que lo tuvieron como principal protagonista.

Perotti juzgó como sana y positiva esa competencia, y mencionó como posibles contrincantes a Marcos Cleri, Alejandra Rodenas, María de los Angeles Sacnún, Leandro Busatto y María Eugenia Bielsa. "Eso va a enriquecer la discusión, y eso es bueno", sostuvo.

