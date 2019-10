Perotti le pidió a Lifschitz que cumpla con lo que se comprometió

El gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, le pidió al mandatario saliente, Miguel Lifschitz, que reflexione y que cumpla con lo que se comprometió, en el encuentro que tuvieron mano a mano en Rosario el 19 de septiembre pasado.

Esa reunión parecía haber ordenado el proceso de transición provincial entre el equipo técnico del rafaelino y los funcionarios, que venía con mucho ruido. Sin embargo, Perotti salió a mostrar su descontento y dejó entrever que Lifschitz dice una cosa y hace otra o que no tiene poder de mando y sus funcionarios más cercanos hacen cosas a sus espaldas.

Perotti, según aseguró UNO Santa Fe, se mostró muy disconforme con Lifschitz porque, manifestó, siguen las designaciones de funcionarios (en planta permanente) y continúa el avance de licitaciones y apertura de sobres.

Esos puntos fueron el centro de la reunión que tuvieron hace menos de un mes y era un compromiso asumido por Lifschitz. Pero, según Perotti, el rosarino —o sus funcionarios— no está cumpliendo.

>> Leer más: Lifschitz negó un quiebre en la transición con su sucesor Perotti

Consultado sobre cómo está el diálogo con Lifschitz, el gobernador electo respondió: "Está difícil. Ojalá se comprenda la gravedad de la situación y se predispongan las mejores acciones para beneficio de los santafesinos y no de un grupo de funcionarios que termina una etapa y están pensando en cómo resguardan sus intereses".

Ante la repregunta de si está en crisis la transición, Perotti no anduvo con vueltas y disparó: "Está con estas dificultades que uno describe, no las voy a ocultar nunca. Hay acciones que tienen que acompañar a lo que se dice y uno espera que el gobernador reflexione y reconduzca las acciones que, si él no está haciendo, está desconociendo lo que (hacen) sus ministros y en cada una de sus áreas está pasando con las designaciones, con los avances en licitaciones, en aperturas" de sobres.

>> Leer más: Lifschitz agotará los recursos para que la Nación pague la deuda por coparticipación

"Me parece —continuó— que es allí donde tiene que reencausar lo dicho, lo establecido y hasta lo comprometido en una transición seria, que es lo deseable y en la que vamos a poner el mayor esfuerzo".

"Aquí no se trata de entorpecer las acciones de un nuevo gobierno de Perotti, del justicialismo. Aquí no se trata de frenar, de dificultar, porque a los que se le dificultan las acciones es a los santafesinos. Al que se la hacen más difícil si esto no es bueno es al conjunto de los santafesinos. Eso está primero, está por sobre cualquier otra acción", sostuvo.