Perotti: "La fórmula Lewandowski-Frana expresa el mejor vínculo con los santafesinos"

—Con el deseo de que el domingo sea un día que les permita a los santafesinos participar de una alternativa que obrará como ordenadora de las listas para las elecciones generales. Con una particularidad: queremos que la presencia de las chicas y los chicos de 16 y 17 años que votan por primera vez no signifique solamente 80 mil incorporaciones al padrón sino que sus preocupaciones y expectativas estén en la agenda. Y que disfruten votar. Ojalá podamos convertir en ley el voto joven y no necesitemos otra decisión del Tribunal Electoral Provincial (TEP) para aplicarlo. Espero que no haya oposición legislativa en ese sentido.

—Es todo un desafío afrontar una interna competitiva como defensor de una gestión en curso...

—Siempre que haya una elección existirá un desafío. Ahora, fundamentalmente hay una búsqueda de ordenamiento en Juntos Avancemos y entendemos que la fórmula Lewandowski-Frana expresa el mayor y mejor vínculo con la comunidad santafesina. Y acompañarla con una lista de diputados tiene que ver con un compromiso de cuidar los realizado y poner a consideración nuestra experiencia para lo que haya que corregir y mejorar.

—¿Fue muy compleja la definición de la fórmula?

—Son procesos que habitualmente tienen los cierres. Creo que se dio una buena síntesis para enfrentar unas Paso que vemos constructivas, con distintos espacios y precandidatos a gobernador. Esa etapa contó con un desarrollo hasta casi natural de los distintos frentes políticos y, desde ese momento, tiene que darse un accionar que potencie a la fórmula ganadora.

Dejo una policía más preparada que la que recibí. Obviamente, la Nación puede y debe hacer un esfuerzo mayor por Rosario” Dejo una policía más preparada que la que recibí. Obviamente, la Nación puede y debe hacer un esfuerzo mayor por Rosario”

—El oficialismo pareció eludir los potentes cruces internos que experimentó la oposición.

—Hay un alto grado de madurez de todos los precandidatos de nuestro espacio, respetuosos de los momentos que vive la Argentina y su población y sabiendo que, después, todos trabajaremos juntos. A esto la comunidad también lo observa. Hay frentes que se arman por una cuestión de sumar para ganarle a alguien y luego tienen serios problemas de convivencia. La relación entre los distintos espacios de Juntos Avancemos garantizará una potenciación de nuestra fórmula. Todos empujarán para ganar la provincia.

—¿El lunes habrá unidad en la diversidad en Juntos Avancemos?

—El PJ y sus aliados son una expresión claramente diversa y ese fue uno de los motivos centrales: construir con el que piensa distinto y seguir enriqueciendo el espacio, que es muy fuerte en la provincia y tiene la expectativa de estar expresado por un mensaje y precandidatos con lo contengan.

—La oposición no dejó de machacar con los supuestos déficit de gestión...

—La oposición tiene su estrategia y le plantea su visión a la ciudadanía. Nosotros les planteamos a los santafesinos lo que hacemos en Rosario, obras de infraestructura básica de alto impacto, postergadas durante muchísimos años y que imposibilitaron que los barrios tuvieran agua potable o que los sectores productivos accedieran al gas. Incluso la ampliación del uso de un insumo más económico para todas las familias. Pusimos el acento en hacer obras sin las cuales difícilmente un rosarino no podría abrir una canilla de agua potable o encender una hornalla.

OP2.jpg Perotti destacó el nivel de convivencia en Juntos Avancemos, en contraste con los duros choques en la oposición. Foto: Archivo / La Capital.

—En ese marco, la inseguridad no dio tregua.

—Pusimos el máximo nivel de inversión para generar la tecnología más moderna ya disposición en el país para ayudar a la institución policial a tener una mayor presencia y efectiva acción de prevención. Rosario atraviesa problemas que no empezaron con Perotti o (el intendente Pablo) Javkin sino que estaba muy retrasada y con un serio problema de seguridad estructural. Y no hablemos de las discusiones durante años que imposibilitaron la instalación de cámaras por una supuesta invasión a la privacidad de las personas... Tomamos la decisión de invertir, y mucho, en seguridad. No me caben dudas de que dejo una policía más preparada que la que recibí, sin un equipamiento acorde, por ejemplo. Cuando nos planteamos que había que cortar los vínculos con el delito, eso empezaba con la policía. Y no hay vuelta atrás. Seguramente habrá cosas por mejorar, y siempre es necesario saber que nos tocó arrancar con una provincia muy desordenada: no podíamos pagar suelos ni aguinaldos, con una obra pública parada y deudas de más de seis meses. Hacer un esfuerzo como ese, y en plena pandemia, como mínimo merecería una consideración diferente en el análisis que nos tocó. Fue un período difícil y, si faltaba poco, llegó una sequía de dimensiones incalculables en materia de impacto económico.

—¿Esperó un mayor respaldo de la Nación?

—La Nación debió haber realizado más, y lo puede hacer todos los días. Tomar real dimensión de lo que se enfrenta diariamente en Rosario es ser conscientes de que la Argentina no puede permitir que eso ocurra en su territorio. La creencia de que Rosario y Santa Fe, por sí solas, pueden enfrentar esto, es no entender el problema de América latina de cara a los próximos años: combatir el narcotráfico. La prensa acaba de reflejar la compra de droga en pleno centro de la Capital Federal... En Rosario tenemos un esquema de violencia en el 10 por ciento de su territorio que marca un diferencial, pero necesariamente requerimos una mayor presencia de efectivos federales. Y de logística, porque les estamos prestando patrulleros. Obviamente, la Nación puede y debe hacer un esfuerzo mayor por Rosario y darle celeridad a todo lo que tenga que ver con el refuerzo de la estructura de la Justicia federal, entre otras medidas. Estamos hablando de delitos que son federales.

—¿La precandidatura presidencial de Sergio Massa potencia la proyección electoral de Unión por la Patria (UP)?

—Era clave contar con una fórmula de unidad para el momento que atraviesa la Argentina. La economía no resiste más tironeos políticos y pensar en una Paso significaba una debilidad en ese sentido. Que encabece la fórmula el ministro de Economía nacional me pone, como mínimo, en la alternativa de saber que Massa hará lo mejor para todos y para enfrentar el buen futuro que tenemos con las mejores acciones.