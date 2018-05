Perotti insiste con un plebiscito para reformar la Constitución

Plebiscito. "Hay que consultar a los santafesinos para saber si quieren o no la reforma constitucional".

"Salvo el tema de los mandatos de los presidentes comunales, todo lo que se plantea en la reforma se puede hacer por ley". De esta forma, el senador nacional Omar Perotti (PJ) le volvió a bajar el pulgar y restar apoyo al proyecto de modificación de la Carta Magna santafesina que impulsa el gobernador Miguel Lifschitz, iniciativa que ya fue ingresada a la Legislatura para su tratamiento y aprobación.

El ex intendente de Rafaela aclaró que no tiene una posición refractaria sobre el asunto ("pertenezco a un partido que siempre ha sido reformista", dijo), pero juzgó que para encarar este proceso se debe garantizar al máximo la institucionalidad y la transparencia, por lo que lo más conveniente es impulsar un plebiscito para que sean los propios santafesinos los que decidan si quieren o no reformar la Constitución santafesina.

Perotti fundamentó su idea de una consulta popular al considerarla un mecanismo de democracia semidirecta que despeja "las suspicacias" que se pueden generar para alcanzar los dos tercios que se necesitan en ambas Cámaras para poner en marcha el proyecto reformista.

"Preguntémosle a los santafesinos qué piensan. Junto con la boleta de gobernador, intendente, legisladores incluyamos la pregunta por «sí» o por «no» y que sean los propios ciudadanos los que decidan", abundó el senador peronista.

Sobre una eventual cláusula reeleccionista, Perotti se mostró en desacuerdo de que un gobernador pueda estar en el sillón de la Casa Gris por ocho años. Fundamentó este rechazo en que tanto Santa Fe como Mendoza (las dos únicas provincias que no tienen reelección) siempre figuran en el tope del ranking de los distritos con mayor calidad institucional.

Perotti desgranó estos conceptos en una disertación que se realizó anoche en la Fundación Italia de Rosario, a la que fue invitado a hablar en el seminario "La Argentina de hoy y la Argentina predecible" que está realizando la entidad local y por donde ya pasaron, entre otros, el ex ministro Roberto Lavagna y el abogado Ricardo Gil Lavedra.

El senador santafesino, en el inicio de su exposición, versó sobre la compleja situación económica internacional y los caminos que enfrenta la Argentina en un escenario dominado por el proteccionismo. En ese contexto, dijo que la provincia de Santa Fe debe tener más protagonismo en los acuerdos que impulsa el país, junto al Mercosur, con la Unión Europea y con el resto de las potencias que hoy dominan el comercio mundial. Fue, en rigor, el pretexto para admitir que él pretende gobernar la provincia y que su compromiso va a estar dirigido a potenciar el valor humano y productivo que resaltan a Santa Fe.

Fue una exposición que, si bien no obvió la coyuntura, intentó plantarse en una visión más general de las políticas públicas de mediano y largo plazos que requiere Santa Fe para explorar todas sus potencialidades.

Pero terminada su disertación, las preguntas del público obligaron a Perotti a abordar los temas más candentes y urgentes, como la reforma constitucional, el aumento de tarifas y la problemática de la seguridad.

Sobre este último punto, el dirigente peronista dijo que falta conducción política de la policía y mencionó algunas cifras estadísticas que ponen a la provincia, y a las ciudades de Santa Fe y Rosario en particular, al tope de las urbes más inseguras del país.

Respecto del tema tarifario y ante una pregunta puntual sobre lo que cobra la EPE, Perotti dijo que más allá de la incidencia de la política nacional en la materia, es necesario analizar hacia adentro la estructura de costo que tiene la empresa y que hace que sea una de las energías más caras del país.".