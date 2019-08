Perotti: "Es el momento de generar un patria para todos"

El gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, votó en Rafaela y aseguró estar "con mucho entusiasmo y con mucha tranquilidad" en esta jornada electoral, que "es un momento importante para unir a los santafesinos, para unir a los argentinos, para amigarnos con el futuro y generar una patria para todos”.

"Lo que me parece importante es que a hay que empezar a discutir un modelo de país y dejar atrás la discusión de personas", planteó. "En este marco nos identificamos con un proyecto de trabajo, de producción, y no con uno de acumulación y financiero", añadió.

"Sentimos que tiene que venir una etapa en donde el trabajo y la producción puedan encenderse nuevamente" expresó.

También hizo alusión a la necesidad de federalismo que demanda el país. "Es necesario que se consolide un verdadero federalismo. Federalismo, que no es un punto de coparticipación más. Hay mucho por despertar en esta Argentina y estoy convencido que una Argentina fuerte se consolida con provincias fuertes", definió.

Voté en la escuela Juan Bautista Alberdi. Sabemos la fuerza que tenemos los argentinos cuando estamos todos juntos. pic.twitter.com/19eJE7LzUS — Omar Perotti (@omarperotti) August 11, 2019

"No hay un país fuerte sin provincias fuertes, y no hay allí posibilidades de federalismo alguno si los recursos no vuelven a la gente de cada una de las provincias”, dijo sobre la necesidad de “restablecer la relación de las provincias con la Nación”.

Perotti votó al mediodía y luego atendió a la prensa, donde afirmó que "creo que se abre una posibilidad muy buena para la Argentina".