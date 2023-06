"Perotti entregó Santa Fe en vez de exigir a la Nación lo que nos corresponde"

-Nos sumamos a Unidos para darle una alternativa a la provincia, entendiendo que es necesario un cambio de signo político en el gobierno santafesino y que queremos ser parte de eso. Venimos a poner nuestra experiencia de gobierno, seriedad y honestidad. Junto a Eugenio Fernández, propuesto por los santafesinos y no por un dirigente porteño, como hicieron algunos, tenemos un proyecto. En ese marco, Rosario necesita salir de la idea de que una persona puede manejar una ciudad e ir hacia un liderazgo con equipo, en este caso con Enrique Estévez. También es fundamental que Clara García le gane a Perotti (la puja en Diputados), significa que hay futuro de la mano de personas que se comprometieron a seguir adelante en los peores momentos, porque cuando murió Lifschitz estábamos llenos de dolor y algunos creyeron que el socialismo había pasado a la historia.

-¿Qué la diferencia de Losada y Pullaro?

-Fui intendenta después de Hermes Binner y Lifschitz, estuve en sus equipos antes, tengo experiencia de gestión en Rosario. No creo que se pueda improvisar. Sin vivir acá, sin estar todos los días, y se lo dije públicamente a Losada, es difícil pretender ser gobernadora. Es un déficit. Pullaro fue funcionario de Miguel, quien lideró ese proceso. Entiendo que Pullaro quiera plantarse como la continuidad de Lifschitz, pero en realidad esa continuidad somos nosotros.

Quiero ser la ministra de Seguridad, a la par de gobernadora. Ya pagamos muy caro la falta de un plan para la ciudad y el resto de la provincia” Quiero ser la ministra de Seguridad, a la par de gobernadora. Ya pagamos muy caro la falta de un plan para la ciudad y el resto de la provincia”

-¿Qué hacer con la inseguridad, el principal desvelo de los santafesinos?

-Estamos frente al fracaso del gobierno nacional, a lo que se suma el fracaso de Perotti, quien empeoró la situación terriblemente y la vivimos con dolor. Ese fracaso significó dejar de hacer las cosas que habíamos encarado con Lifschitz, como los planes Abre y Nueva Oportunidad. Tenemos que ser un poco autocríticos, seguramente. A lo mejor, ingenuamente pensamos que, presos los cabecillas de las bandas, iba a bajar la violencia y nunca imaginamos que el déficit del sistema penitenciario les permitiría seguir manejando el delito desde las cárceles. Pero tengo muy en claro lo que quiero hacer: necesitamos pacificar Rosario con un programa integral, que hoy no existe. Hay una mesa para discutir la situación, pero el gobernador no viene a la ciudad. Por eso quiero ser la ministra de Seguridad, a la par de gobernadora. También soy una defensora del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el organismo que apresó a la mayoría de los cabecillas. Quiero fortalecerlo. En Santa Fe falta un gobierno y mi experiencia es un aporte para tenerlo. El mayor desafío es la seguridad y desde que fui intendenta vengo cuestionando al kirchnerismo por mirar para otro lado con el problema del narcotráfico, en especial por la frontera, la hidrovía y las rutas nacionales. Es necesario que un gobierno provincial no sea tan funcional a la Nación. Perotti entregó Santa Fe en vez de exigir lo que nos corresponde. Por eso no quiero padrinos nacionales.

-El rol del municipio frente a este problema siempre es objetado. ¿La actual gestión rosarina podría haber aportado algo más?

-Fundamentalmente, haberle exigido a Perotti lo que nos correspondía a los rosarinos, que no tiene que ver únicamente con un ministro de Seguridad sino con una decisión de gobierno. La gestión local, obviamente, reclamó policías. Pero hay un responsable del abandono: Perotti. Hay que dejar en claro las cosas cuando un gobernador no se hace cargo de lo que ocurre en un territorio. Ese Ejecutivo local tiene que convocar a todas las fuerzas vivas de las ciudad y exigirle al gobernador otra actitud con Rosario. Ya pagamos muy caro la falta de un plan para la ciudad, también para el resto de la provincia.

mf2.jpg "Santa Fe necesita un gobierno que responda a las necesidades de la gente", afirmó Fein. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

-El javkinismo se quejó del déficit que dejó su administración...

-Estoy muy orgullosa de lo que hicimos. Recientemente estuve en la Bolsa de Comercio y Javkin planteó que el déficit lo resolvió en cuatro años, por lo tanto la herencia no era tan pesada. Siempre digo que hay un déficit de números y un déficit de respuestas. Prefiero un déficit de números, pero saber que todo lo que tengo lo puse para mejorar la vida de la gente.

Hay que entender que nadie, gane quien gane, podrá gobernar la Argentina sin acuerdos previos" Hay que entender que nadie, gane quien gane, podrá gobernar la Argentina sin acuerdos previos"

-¿Las tensiones en Juntos por el Cambio pueden afectar a Unidos?

-Creo que no, porque cuando nos sumamos a Unidos lo hicimos convencidos de que hay que cambiar el signo político de la provincia y construimos un programa en común. Espero que no, pero también les pido que elevemos el nivel del debate, que discutamos hacia la sociedad la seguridad, la educación, la salud y el trabajo. Eso mejora la política. Ya tuvimos cuatro años de interna de Perotti, quien no se habló con la vicegobernadora (Alejandra Rodenas). Santa Fe necesita un gobierno que responda a las necesidades de la gente.

-¿Cómo se prepara el socialismo para la pronta definición de su política de alianzas a nivel nacional?

-La Argentina atraviesa una profunda crisis que alcanza a la política. Lamentablemente, si la política no logra salir de estos esquemas confrontativos, estaremos mal en el futuro. Espero consensos mínimos, no con la ultraderecha ni con el kirchnerismo, que ya quedó atrás. Pero el resto podríamos ponernos de acuerdo, aunque vayamos en distintos esquemas electorales. La gente la está pasando muy mal y nos pide otra cosa que la política todavía no comprende. Estamos a pocos días de inscribir alianzas, espero que ese proceso no impida dialogar y entender que nadie, gane quien gane, podrá gobernar el país sin acuerdos previos.