Perotti apunta al sector tecnológico de Rosario

El candidato a gobernador de frente Juntos Omar Perotti visitó ayer, en Rosario, las instalaciones de la empresa Nemo, una desarrolladora de software para la industria turística, donde resaltó la potencialidad del sector, y la necesidad de un Estado que lo acompañe.

En ese sentido, destacó: “Aquí hay un activo importante que tiene la provincia que necesariamente se debe poner en valor, pero la disposición del sector empresario para crecer necesita un acompañamiento rápido y permanente. La competencia internacional es dura, muy fuerte, donde cualquiera puede estar trabajando en algún lugar del mundo y tomando recursos humanos sobre los cuales compiten también nuestras empresas desde aquí”.

Consultado sobre la importancia de la visita, el rafaelino remarcó que “es un sector con gran potencialidad, pero también con un alto nivel de competencia, y si no generamos una estrategia común es probable que cueste crecer, que no aprovechemos el momento, que no tengamos la posibilidad de consolidar una fuerte presencia de la provincia. Por eso nuestro compromiso, nuestro aprendizaje constante. Porque es uno de los sectores con mayor potencialidad para la economía de Rosario y toda la provincia”.

Acompañado por el candidato a intendente, Roberto Sukerman; el candidato a senador provincial, Marcelo Lewandowski; y el candidato a concejal, Eduardo Toniolli; Perotti agregó: “Si el sector crece genera valor agregado. Es la capacidad real de retener talento rosarino, santafesino; es la oportunidad concreta para que nuestra gente pueda tener una remuneración acorde a sus expectativas, no solo trabajando desde aquí, sino creando desde aquí”.

Estado moderno

Por otro lado, en torno al papel del Estado como actor decisivo en el acompañamiento de la producción, Perotti insistió en que “no solo tiene que impulsar el desarrollo científico-tecnológico, sino que debe ser quien genere el nexo entre emprendedores y empresarios, basado en la necesidad de incorporar conocimiento a los sectores tradicionales de la economía y que estos puedan dar un salto para competir en mejores condiciones”.

A su turno, el CEO y fundador de Nemo, Renato Poloni, subrayó: “Estamos convencidos de la necesidad de un Estado moderno, que pueda entender no sólo las necesidades del sector, y no estamos hablando de necesidades económicas, sino más que nada de formación de recursos humanos con base tecnológica, con base científica. Esto es lo que empresas como Nemo están demandando hoy en día para seguir creciendo”.

Y concluyó: “Argentina tiene mucho para crecer y en especial la provincia de Santa Fe, porque tiene un material muy bueno en lo que es conocimiento y ciencias de la computación. Creo que hay que seguir apostando a este tipo de tecnologías, de empresas de tecnologías, a este tipo de industrias”.