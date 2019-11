Perotti afirmó que hay "ruido" en la transición porque quieren "tapar cosas"

"Pedimos información pero hay una que no aparece. Cuando hay ruido es para tapar cosas", aseguró este mediodía el gobernador electo Omar Perotti, al escribir un nuevo capítulo de la tan hablada, y cada vez más tensa, transición con el gobierno saliente de Miguel Lifschitz.

Perotti se refirió en esos términos sobre la transición esta mañana en los salones del puerto de la ciudad de Santa Fe, donde reunió a casi 800 dirigentes de toda la provincia para celebrar el triunfo y sumar fuerzas para lo que viene después del 10 de diciembre.

Al hablar de la transición el electo gobernador dijo que no iba a entrar en debates innecesarios, y es una decisión tomada desde el primer día.

"Creemos que esta provincia debe tener capacidad institucional y estar a la altura de lo que está padeciendo nuestra gente. Pedimos información pero hay una que no aparece. Cuando hay ruido es para tapar cosas. Las preguntas siempre son las mismas y las hace la gente: ¿Habrá plata para pagar los aguinaldos? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Los Planes y las obras sociales? Esas son las respuestas que debe dar el gobierno actual para saber con qué nos vamos a encontrar", finalizó Perotti.

El punto central del encuentro entre los dirigentes peronistas de hoy fue transmitir a los referentes de las diferentes localidades cuál es el estado en que se encuentra la transición con el gobierno saliente a cargo de Miguel Lifschitz. Además, se trazarán los primeros lineamientos para conducir a la provincia.

"Quiero dejar en claro que yo soy duro con los problemas y no con las personas", arengó Perotti, durante la reunión, antes de señalar que "no voy a sumar diferencias que no se merecen los santafesinos".

Y enseguida se refirió a la relación que aspira a tener con el gobierno nacional, que encabeza Alberto Fernández. “Queremos coordinar cada esfuerzo que hagamos con la Nación. Durante mucho tiempo nos aislaron y es el deseo que podamos potenciar lo que siempre el justicialismo tuvo y son políticas sociales integrales, de salud, de seguridad, que hay que coordinar claramente".

"Hay que hacerlo desde la capacidad que tiene cada uno de los protagonistas. Esto no lo hace ni un gobernador ni una vicegobernadora. Se hace entre todos los santafesinos. Vemos que todos queremos que nos vaya mejor. Está el potencial concreto de una provincia que quiere ponerse de pie. Es un gran desafío. Hay que ordenarla, recuperar recursos y hacer que sea una provincia rica mediante la movilización de su gente. Estamos invitando a todos a ser parte de este proceso”, aseguró el gobernador electo.

Perotti también advirtió que la conformación del Frente Juntos “no fue una unidad de dirigentes, fue un concepto de unidad para poner de pie a Santa Fe y defender a los que menos tienen. Y ese es el compromiso central” que tiene el espacio de cara al futuro.

Y enseguida insistió con que esta unidad se alcanzó “frente a la necesidad de defender el trabajo en la provincia, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a cada una de nuestras familias que la está pasando mal”. Y resaltó: “Es para ayudar a los que menos tienen y a los que más necesitan”.

En ese sentido dijo: “Esta provincia termina en estos años con un indicador muy triste. Estamos por arriba de la media nacional en los indicadores de pobreza. Y esto lo tenemos que tener todos muy claro. Nuestra provincia que tantas veces ha sido definida como rica, con un enorme potencial, hoy termina un ciclo de gobierno que deja este indicador y es un indicador que duele como santafesino”. Y destacó que “las crisis no se lloran, las crisis se enfrentan y se derrotan".

Al respecto amplió: “Hay gente que la está pasando muy mal y esa gente no la tenemos que ir a buscar en algún lugar del país, la tenemos en nuestra provincia y claramente la tenemos en los desocupados, en la necesidad de los jubilados, en cada una de las barriadas más humildes de nuestras grandes ciudades donde claramente el Estado no debió irse nunca”.