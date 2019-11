Mario Pergolini tiene una lengua afilada. Cuando le toca opinar sobre los temas de actualidad, no se anda con medias tintas. Anoche fue invitado al piso del programa de TN “Ya somos grandes” para hablar de política, fútbol -entre sus planes inmediatos es sumarse a la vida política de Boca- y medios y, cómo es su costumbre, dejó definiciones polémicas.

Consultado sobre el rol de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló: “Pensar que Cristina no tiene incidencia es no conocerla o no haber leído historia de los últimos 15 años. No es una persona tibia”, dijo el director de Vorterix, y añadió. “Gran parte de la gente que la quiere es porque no es tibia y gran parte de la gente que la odia es porque no es una tibia”.

Pergolini dio por sentado que Cristina será determinante en el gobierno de Alberto Fernández. “No puede no influir. Hasta Fernández lo sabe. Si Fernández no sabe esto, estamos en un quilombo muy grande”, comentó el animador y empresario, y explicó: “Todos tuvimos padres. Va a ser medo así: a veces va a mandar un poco más mamá y a veces papá”.

También analizó la gestión de Mauricio Macri. “Creo que fue una oportunidad perdida”, comentó Pergolini, y añadió: “No supieron escuchar, no sé si pecaron de soberbios. No es un país que se pueda gobernar solo, hace falta acuerdos todo el tiempo. Me parece que cometieron este pecado y lo pagó en las últimas elecciones”.

Su perspectiva sobre el futuro es negra. “Me parece que en 40 años no dimos tres pasos en serio en algo. A lo sumo dimos dos bien y así no se camina”, afirmó, y siguió: “Seguimos teniendo una creencia de que vamos a salir… Yo no siento eso, incluso con la esperanza que podemos tener en las nuevas generaciones y los cambios sociales que se están dando”.

“Pensé que lo que sufrió mi papá con el Rodrigazo o yo mismo en 2001 no iba a volver a pasar. Vivir en este caos es natural”, recordó Pergolini con inocultable resignación.

Finalmente, habló del papel que juega el dirigente social Juan Grabois en la escena política argentina. “En toda película hay actores principales y secundarios. No lo digo despectivamente, pero por el momento está en el reparto. Es alguien necesario para los movimientos sociales, pero aún no ha logrado tener un peso real”, afirmó.