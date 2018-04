Peña y Frigerio, con los jefes de bloque del Senado

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibieron ayer en la Casa Rosada a los jefes de bloque del Senado, quienes pidieron "evitar los mega DNU" y plantearon la necesidad de cuidar a las economías regionales.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de los Científicos, asistieron todos los jefes de bloque e interbloque de la Cámara alta, con la excepción del kirchnerista Marcelo Fuentes, quien había confirmado su presencia pero finalmente se ausentó.

Finalizada la reunión, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, señaló que el encuentro se inscribió en el "diálogo institucional" que impulsa el gobierno y que uno de los planteos fue precisamente "fortalecer la institucionalidad y evitar los mega DNU o los DNU".

En declaraciones a la prensa acreditada, el senador rionegrino aseguró que "no se habló" sobre el pliego de la jueza Inés Weinberg de Roca, a quien el presidente Mauricio Macri propuso como procuradora general de la Nación.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, señaló que fue una "reunión de espíritu positivo" y confirmó que hubo "algunas críticas de la oposición, se cuestionaron algunos DNU, el tema tarifario y algunas políticas concretas".

No obstante, el referente de Cambiemos destacó que "la idea es dialogar de verdad, sentarse sin ningún prejuicio y tratar de mirar las formas que los otros tienen de ver las cosas" y agregó: "El Ejecutivo no va a tener una actitud de presionar al Congreso para que haga una cosa determinada".

En tanto, el jefe del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, (que representa a los peronistas independientes de los gobernadores) planteó la necesidad de que haya una "protección sobre las economías regionales", y agregó: "No fue para hacer un pacto de todas las fuerzas políticas, fue un almuerzo institucional, de buenas relaciones entre el Senado y el Ejecutivo".