El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ayer la designación de Leandro Cuccioli al frente de la Afip al sostener que "no es un requisito" tener todo el patrimonio en el país y tampoco lo es estar exento de participar en cuentas offshore.

Peña dijo que no considera "un contrasentido" que el nuevo titular de la Afip —organismo que tiene por objetivo principal garantizar la recaudación de los impuestos— tenga la mayoría de su patrimonio en el exterior, en cuentas offshore.

Tras la designación se conoció que Cuccioli posee acciones en dos fondos de inversión en Islas Caimán e integró el directorio de la compañía agropecuaria El Tejar, inscripta en Bermudas, otro paraíso fiscal, según surge de los documentos que integran la investigación internacional denominada los Paradise Papers.

Su vínculo con El Tejar, pone a Cuccioli como integrante de una ingeniería financiera pensada para disminuir los impuestos a pagar en América latina y reducir los riesgos de potenciales demandas en los países en donde la compañía compra tierras y opera.

"No considero un contrasentido; tiene que ver con su actividad profesional previa en el exterior", sostuvo el jefe de Gabinete al ser consultado sobre el dinero que Cuccioli tiene en esos dos fondos de inversión en las Islas Caimán.

Según dijo el funcionario nacional, el designado titular de la Afip (que asumirá a fin de mes, tras la renuncia de Alberto Abad) "es una persona altísimamente capacitada, que volvió a la Argentina para sumarse al servicio público. Es el más idóneo para conducir la Afip".

Al ser consultado sobre si estar exentos de conflictos de intereses o de haber participado en movimientos de dinero en cuentas offshore (que suelen utilizarse para evadir impuestos) deberían ser requisitos para asumir en la función pública, Peña lo rechazó.

"No es uno de los requisitos que se le pidió a cada uno de los funcionarios cuando se los convocó para que se sumen a la función pública. Se les pidió integridad y honestidad en el cargo, y Leandro (Cuccioli) lo viene ejerciendo muy bien desde hace dos años en sus distintas funciones", destacó el jefe de los ministros.

Peña sostuvo que si para nombrar al nuevo jefe de la Afip el gobierno hubiera exigido al postulante estar exento de actividades como las de Cuccioli, también lo tendría que haber hecho con el resto del gabinete, y aclaró que eso no ocurrirá.

Además, Peña dijo que las acusaciones a funcionarios del gobierno "son casos en los que se demuestra que no hay nada". "Rápidamente se demuestra que en el caso Caputo no hay nada raro, que en el caso Arribas no hay nada raro, que en el caso de Cuccioli no hay nada raro, el caso de Triaca se aclaró rápidamente y pidió disculpas", despejó.