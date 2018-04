Peña: "El populismo se quedó sin votos y no acepta que es minoría"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que "el populismo se quedó sin votos y no acepta que es minoría", y destacó que "la unidad de Cambiemos alimenta la esperanza de millones de argentinos que están haciendo el esfuerzo de volver a creer", al inaugurar en Quilmes el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes de Cambiemos.

Acompañado por el titular del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, Peña aseveró que "el populismo se quedó sin votos y no acepta que es una minoría porque no le resolvió los problemas a la gente", y agregó: "La mentira tiene un límite".

El evento, que comenzó ayer a la mañana en el Club Porvenir de la localidad bonaerense de Quilmes, es el primero en reunir a las juventudes de los tres partidos que integran Cambiemos: el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, e incluyó mensajes de los dirigentes para reforzar la unidad de la coalición gobernante.

También participaron del encuentro los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; la presidente de la Coalición Cívica ARI nacional, Maricel Etchecoin, y el diputado nacional Héctor Toty Flores, aliado de Lilita Carrió.

Con el intendente local Martiniano Molina como anfitrión, Peña aseguró que la unidad de Cambiemos "alimenta la esperanza de millones de argentinos que están haciendo el esfuerzo de volver a creer".

El ministro coordinador remarcó que "construir mayorías es más difícil que ser minoría, porque implica escuchar al otro". Y, al analizar que "lo normal en nuestro país es estar divididos, no unidos", aseguró que "esta unidad de Cambiemos alimenta la esperanza de millones de argentinos que están haciendo el enorme esfuerzo de volver a creer".

Por su parte, el radical Cornejo pidió "a la dirigencia de mi partido y a Cambiemos que seamos menos PRO, UCR y Coalición Cívica y más Cambiemos", al reforzar el mensaje de unidad interna que se dio en el acto.

Esta semana el gobernador mendocino y titular de la UCR a nivel nacional fue, dentro de la coalición gobernante, una de las voces críticas del aumento de tarifas.

Cornejo aseveró que se están consiguiendo objetivos "con el esfuerzo del pueblo argentino y con la profesionalidad del gobierno", y consideró "un orgullo estar con representantes genuinos de la juventud argentina, que quiere dejar atrás el pasado de discursos vacíos para pasar a la Argentina del futuro".

Diversidad

En tanto, Etchecoin, titular de la CC-ARI, el partido fundado por Elisa Carrió, aconsejó a los jóvenes presentes: "Sepan cuidar Cambiemos. Esta diversidad es lo bueno que tenemos, cuidamos la diversidad porque cuidamos los vínculos personales y, si hay ruidos, lo charlamos".

Tras las palabras de Peña, Cornejo y Etchecoin, comenzó el turno de los discursos agrupados por tema, ya con menos público en el gimnasio del club. El primer tema fue políticas sociales, y tuvo a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, como principal oradora.

Acompañada por el diputado Héctor Toty Flores y el radical Daniel Nieto (director nacional del Sistema Estadístico Nacional), la funcionaria remarcó: "No queremos planes sociales que estigmaticen y condenen, queremos que sean herramientas de transformación".

A su turno, Flores también llamó a los jóvenes de Cambiemos a defender la gestión de Mauricio Macri. "Estar en Cambiemos no es fácil. Todos los días alguno me pregunta, «Toty, vos que sos del conurbano, ¿cómo podés estar con Macri?»", confió el dirigente matancero, y remató: "Estoy convencido de estar donde estoy".

Cornejo no se ve integrando la fórmula presidencial en 2019

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró ayer que "es legítimo que el radicalismo tenga mayor protagonismo" en la coalición Cambiemos y se excluyó "categóricamente" de la posibilidad de ser candidato a vicepresidente en 2019.

"Es legítimo que el radicalismo tenga mayor protagonismo. Es un partido que le ha dado peso a esta coalición; hizo falta para conducir al triunfo" en 2015, sostuvo el gobernador de Mendoza. El ex intendente de Godoy Cruz destacó la "capilaridad territorial" de la UCR "a lo largo y ancho del país" y reclamó mayor participación "por la supervivencia de Cambiemos".

"La fórmula actual (Mauricio Macri-Gabriela Michetti) derivó de una situación política de competencia en las Paso, una cosa que el radicalismo hoy no está planteando para 2019. Quedaron dos figuras del PRO, por lo que no transmite esta previsibilidad y la visión federal", manifestó el líder boinablanca.

En ese sentido, de cara a las presidenciales de 2019, Cornejo se refirió a los rumores sobre una posible postulación a vicepresidente: "Mi nombre no ha surgido por mí ni por nadie de mi partido. No lo tengo en mi cabeza y prefiero descartarlo para poder hablar con tranquilidad desde el radicalismo y que no se vea como una cuestión especulativa".