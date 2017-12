El jefe de Gabinete, Marcos Peña, resaltó ayer que el juicio en ausencia es "un tema prioritario" para el gobierno para poder avanzar en la causa Amia contra los acusados iraníes.

"Es un tema prioritario para nosotros", enfatizó el funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el ministro coordinador indicó que el Poder Ejecutivo buscará hacer "un planteo de más leyes" en la convocatoria de sesiones extraordinarias de febrero, aunque evitó confirmar si la iniciativa será incluida en ese llamado.

"No sé si podrá entrar o no en la convocatoria de febrero, donde seguramente vamos a hacer un planteo de más leyes, o si quedará para las ordinarias. Pero es un tema que queremos trabajar", concluyó el referente del PRO.

El juicio en ausencia actualmente no está contemplado en la legislación argentina, por lo que algunos sectores reclaman que se permita esa posibilidad para avanzar en el juzgamiento de los ciudadanos iraníes involucrados en la causa que investiga el atentado contra la mutual judía ubicada en la Capital Federal, registrado el 18 de julio de 1994.

Por otro lado, Irán aseguró que tras la firma del memorándum con la Argentina en 2013 y "cumpliendo con el artículo 7" del acuerdo los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países "solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa Amia", aunque la información volvió a ser desmentida por el ex titular de ese organismo.

"El ministro de exteriores de la Argentina en su encuentro del 30 de mayo de 2013 con el entonces secretario general de Interpol aseguró el cumplimiento de los requisitos contenidos en el memorándum por el gobierno de la Argentina", señaló el texto que recibió el gobierno, titulado "En el nombre de Dios", con fecha del 4 de noviembre pasado y firmado por el canciller iraní Mohammad Javad Zarif.

El funcionario hizo referencia a las circulares rojas que pesan sobre los cinco iraníes acusados de ser los responsables del ataque a la sede de la Amia, el 18 de julio de 1994.

No obstante, el ex titular de Interpol Ronald Noble reiteró que no es una "novedad" que Irán haya pedido a ese organismo el levantamiento de las alertas rojas, pero ratificó que "sólo un juez argentino" o un representante del país ante el organismo podía concretar esa medida, lo que no ocurrió.

En la red social Twitter, Noble se refirió a la carta de Irán y sostuvo que "entre 2005 y 2014" ese país "le requirió a Interpol que removiera las alertas rojas de la Amia en muchas ocasiones.

El ex funcionario explicó que "Irán creía que no había evidencia para apoyar los cargos criminales contra ciudadanos de ese país".

"De todos modos, las alertas rojas por la causa Amia habían sido votadas por el cuerpo supremo de Interpol, su asamblea general. Ningún secretario general de Interpol podría haber contradicho una decisión de la asamblea general", subrayó Noble.

Y recalcó: "Sin importar lo que Irán diga en 2017, el registro de lo que ocurrió en 2013 es claro: las alertas rojas por la Amia permanecieron sin cambios luego de la firma del memorándum".

Cristina recordó ayer un documento de Interpol del 15 de marzo de 2013, que había sido publicado en su cuenta de Twitter en ese momento, en el que la entidad informaba que el acuerdo con Irán no implicaba "ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas" sobre los iraníes.