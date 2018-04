El intendente de Roldán, José María Pedretti, se refirió al debate sobre la posibilidad de la reforma de la Constitución de Santa Fe declarando que "no conocemos el proyecto en concreto de reforma de la Constitución del que habla el gobierno y no sabemos qué temas puede llegar a abarcar, el que sea enviado a la Legislatura. Y que además debe estar acompañado con una amplia convocatoria a todos los partidos políticos, para que opinen sobre el mismo. Y recién ahí los intendentes vamos a poder opinar sobre la conveniencia o no de avanzar con el proceso de reforma".

"Un grupo de Intendentes le hemos pedido una audiencia, para la semana que viene, al presidente del PJ santafesino Ricardo Olivera, para presentarle nuestra postura con los temas que los intendentes consideramos ser tratados, y de ser necesario convocar a los presidentes comunales e intendentes a debatir", señaló Pedretti.

"Si el proceso de reforma constitucional es sólo para intentar lograr la posibilidad de reelección para el actual gobernador, sinceramente no tiene sentido, a pesar de que personalmente estoy de acuerdo que como los intendentes, presidentes de comuna o legisladores y hasta el mismo presidente de la Nación, puedan ser reelecto, el gobernador por lo menos a una reelección", expresó el jefe municipal.

"Pero saliendo de este punto que parece que es el único que se discute, hay muchos otros que merecen ser debatidos y que vamos a plantear en el seno del PJ, porque pensamos que no es un tema solo de los legisladores sino de todos los partidos en su conjunto, estamos de acuerdo con la reforma pero debe ser actualizada y la más moderna del país", dijo Pedretti.

"En ese sentido, los intendentes queremos que se incluyan temas básicos como las autonomías de los municipios y comunas, la equiparación de los porcentajes de coparticipación desde la provincia a los municipios y comunas, en donde hoy somos muy perjudicados en comparación con provincias como Buenos Aires o Córdoba, la extensión de los mandatos de los presidentes de comunas a cuatro años, para que puedan desarrollar programas de gestión con más plazos, revalorizar la seguridad, educación y salud; la representación de los diputados de los departamentos en forma proporcional a los habitantes que tiene cada uno; hoy el departamento San Lorenzo, como otros, está siendo perjudicado porque no tiene representatividad en la Cámara baja", finalizó el intendente de Roldán.

Lifschitz pretende presentar el proyecto declarando la necesidad de la reforma antes del 1º de mayo, cuando abra el período ordinario de sesiones en la Legislatura santafesina. Si bien aún están bosquejando el borrador, LaCapital anticipó en exclusiva algunos puntos que se incluirán en el nueva Cata Magna, si es que prospera la iniciativa oficial: se declarará que tanto la EPE como Aguas no podrán pasar a manos privadas. La Caja de Jubilaciones será intransferible y se instrumenta el sistema del ballottage o doble vuelta electoral para las elecciones de gobernador y vice.