La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que la medida de protesta lanzada por pilotos de Aerolíneas Argentinas, que difundieron un mensaje de protesta a través de los alto parlantes de un avión, "es absolutamente ilegal". La funcionaria dijo que si ella fuera testigo de un acto de ese tipo, reaccionaría así: "Me paro y le digo, me saca ese mensaje ya"

Con esas declaraciones, Bullrich se metió en el conflicto entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno, que en las últimas horas tuvo un nuevo capítulo al conocerse que algunos pilotos difundieron un mensaje de protesta a través de los altoparlantes del avión después de realizado su respectivo vuelo.

La ministra de Seguridad planteó que la modalidad elegida por los pilotos es “absolutamente ilegal” y la rechazó de plano. “Es propaganda absolutamente fuera de lugar. Los pasajeros no tienen por qué escuchar un mensaje difundido a través del medio de trabajo. Si a mí me pasa eso en un avión, me paro y le digo ‘me saca ese mensaje ya’. No tienen ningún derecho a ponerme ese mensaje”, afirmó.

En declaraciones al canal A24, Bullrich vinculó esta situación con la oposición. “Es como cuando te ponían en el avión el diario de ellos. Esa cosa de querer meterte los mensajes a la fuerza, no va. Eso es el kirchnerismo. Es como que vos sos una cabeza hueca y te meten el mensaje a la fuerza. Y eso es lo que no queremos más”.

Consultada sobre si este tipo de protesta busca desestabilizar al Gobierno, Bullrich afirmó que “se terminan perjudicando ellos porque muestran su naturaleza”. Y en ese sentido brindó una suerte de recomendación hacia los pasajeros que deben hacer ante esas protestas. “La gente, en los aviones, tiene empezar a decir: no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto. Y además, aunque pensemos igual que vos, tampoco tenés derecho a hacer eso”, concluyó.