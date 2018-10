Pases, interrogantes y abandonos de las mujeres de la política

"Dos gestiones está bien. Son ocho años. Hasta estoy a favor de poner esa limitación en la Constitución, para que nadie pueda aspirar a tres mandatos. Pero como eso no es posible ahora, hay que autolimitarse".

Con esas palabras, la intendenta Mónica Fein puso fin a las especulaciones de quienes la proponían otra vez como candidata en 2019 a la Intendencia de Rosario.

Es que la gestión municipal registró en las encuestas una mejor valoración de la que tenía tiempo atrás y eso despertó el interés en algunos sectores del socialismo de llevar a la actual intendenta en las boletas del año próximo.

Si bien hay varios nombres lanzados y otros por aparecer, ninguno se aproxima a la imagen que tiene por estos días Fein. Ahora que planteó ese límite, habrá que rever las estrategias.

No obstante, es seguro que la intendenta participará de las elecciones que vienen encabezando alguna lista legislativa. "Ser intendenta es maravilloso, pero terriblemente intenso" dijo al descartar que aspire a seguir en ese cargo.

Bielsa no define pero avanza

Saber qué hará María Eugenia Bielsa se ha convertido en uno de los acertijos de la política santafesina. La exvicegobernadora alentó las expectativas de participar activamente en los comicios del año próximo. Nadie se anima a sugerirle que se postule a la intendencia, donde creen ver que tiene mejores chances.

Ella habría deslizado a sus más cercanos que pretende disputar la Gobernación, lo que la pondría enfrente de Omar Perotti en una interna del peronismo. Porque parece que también descarta ser compañera de fórmula del rafaelino. Pero todo es posible. Incluso que no sea candidata.

Cuando se le pregunta formalmente contesta: "Estamos trabajando para consolidar un espacio, pero no creemos que sea un momento de candidaturas". Con lo que desarma todas las especulaciones. Pero tras cartón marca sus diferencias políticas con el resto: "No es querer ser, es que te quieran. Al candidato lo instala el pueblo".

Cambiemos se refuerza con mujeres en Rosario

No está claro si se aplicará la ordenanza sobre paridad de género, que establece que las listas de candidatos tendrán que integrarse en partes iguales por hombres y mujeres. Es que la aprobó el Concejo y la ley electoral provincial no obliga a eso.

En la Legislatura santafesina, un proyecto similar tiene media sanción de Diputados y no parece probable que se convierta en ley este año. Pero por las dudas, algunas fuerzas políticas empezaron a reforzarse con dirigentes que incluso transitaron por otros partidos. Una suerte de pase, como los que produce el fútbol.

El Pro tomó la delantera y ya fichó a la ex presidenta del concejo Daniela León, a quien se la vio en una foto en una actividad junto a Roy López Molina, quien será el candidato a intendente por el partido de Mauricio Macri. No hubo anuncio formal, pero a veces una imagen lo dice todo. Y cuando se presenten las listas de candidatos, es posible que no haya que explicar nada.