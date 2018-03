El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijo ayer que "el peronismo tiene posibilidades de ganar el año que viene" las elecciones presidenciales, aunque condicionó esa posibilidad a "dejar atrás el kirchnerismo".

"Nosotros podemos ganar en 2019 como peronismo, pero para eso tenemos que dejar atrás el kircherismo, porque es una etapa totalmente agotada en términos políticos", respondió el gobernador cordobés cuando fue interrogado al respecto por la prensa.

Además, aclaró que no participó de la cumbre peronista "por la unidad" que se realizó el pasado viernes en San Luis porque en ese encuentro "había expresiones del kirchnerismo y no correspondía que nosotros estuviéramos como peronismo de Córdoba".

"Yo he dicho claramente que a mí el kirchnerismo no me expresa", remarcó.

"El peronismo tiene posibilidades de ganar en la elección del año que viene. Lo que precisamos para poder hacerlo es ser una alternativa que merezca el apoyo de todos los argentinos y dejar atrás el kircherismo", insistió el gobernador y líder, junto a José Manuel de la Sota, del espacio de Unión por Córdoba (UPC), que tiene como principal socio político al Partido Justicialista.

Acto en Gualeguaychú

La ciudad entrerriana de Gualeguaychú será escenario el próximo 6 de abril del lanzamiento de una nueva agrupación peronista que contendrá a varios gobernadores. La novedad la dio el senador nacional Guillermo Guastavino.

Aunque no lo dijo literalmente, en anuncio aparece como la contracara de la reunión que organizó el peronismo kirchnerista en San Luis, con la suma del gobernador local, Alberto Rodríguez Saá, y el sindicalsita Hugo Moyano.

El senador entrerriano fustigó en cónclave de San Luis y aclaró que el espacio federal de los gobernadores terminará saldando diferencias diferencias con los K "en las Paso".

El legislador precisó que el acto se concretará con el objetivo de "manifestar públicamente cual es nuestra postura política en referencia a la reconstrucción del peronismo, y cuál es nuestra visión hacia el futuro", además de que su propuesta de fijar Gualeguaychú como lugar de lanzamiento fue "bien recibida.

"Acá también fue la cumbre de la UCR para decidir formar Cambiemos", dijo en elíptica alusión al acuerdo nacional entre el PRO y el radicalismo, sellado en la convención entre esas fuerzas en marzo de 2015.

El legislador, oriundo de Gualeguaychú, contó que el encuentro en esa ciudad se distinguirá por "el aporte de los gobernadores, la necesidad de la reconstrucción sobre la base de la renovación generacional, mucha autocrítica e ir buscando las referencias que sean más importantes y potables para la sociedad".

Y opinó que de cara a 2019, "el peronismo tiene que establecer un marco de reconstrucción muy profunda en la búsqueda de elaborar una propuesta electoral que realmente sea una alternativa para la sociedad".

Guastavino indicó que el encuentro "fue una decisión que se tomó junto a otros senadores la semana pasada por la necesidad que sentíamos de manifestar públicamente cual es nuestra postura política en referencia a la reconstrucción del peronismo y cuál es nuestra visión hacia el futuro".

Y adelantó que "la idea también es ir a otras provincias como Santa Fe, Salta, Córdoba, con senadores que representan a esas provincias y tienen buena relación con sus gobernadores", además de reiterar que "el puntapié inicial será el viernes 6 de abril, en Gualeguaychú".

Respecto de los posibles candidatos y espacios para 2019, Guastavino sostuvo que "venimos presentándonos sobre la base del peronismo", pero insistió en la figura de "los gobernadores como (Juan Manuel) Urtubey y (Gustavo) Bordet, y de otros que hoy están al frente de sus provincias y tienen que ser una pata importante para ir construyendo esto y poder establecer una referencia que nos permita ir detrás de esa referencia, para definir una propuesta electoral", indicó.