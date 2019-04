Para Roy, "Rosario debe ser una ciudad innovadora"

El precandidato a intendente de Rosario por Cambiemos, Roy López Molina, presentará en los próximos días el plan "Ciudad Innovadora", con el objetivo de potenciar la ciudad a partir de un programa estratégico que impulse la actividad pyme, promueva el emprendedorismo y modernice el Estado municipal.

"Estamos convencidos de que podemos lograr una ciudad segura y productiva para volver a ser la Rosario pionera y pujante en industrias estratégicas y en generación de nuevos emprendimientos que permitan la creación de empleos genuinos, más allá de la coyuntura macroeconómica", aseguró López Molina.

"No descubro nada diciendo que estamos en un momento económico difícil, pero también es cierto que el Estado municipal no sólo no ha brindado las condiciones necesarias para la radicación de nuevas empresas en los últimos años, sino que las ha expulsado a ciudades vecinas", señaló. "No sirve cruzarse de brazos a esperar que Argentina mejore las perspectivas económicas, porque hubo épocas de bonanza en donde el gobierno municipal no incentivó ningún tipo de proyecto industrial ni productivo", recalcó.

"Nuestro objetivo en la Intendencia tiene que ser potenciar Rosario, porque los rosarinos hemos sido históricamente pioneros y emprendedores, y tenemos que volver a encontrar nuestro potencial", sostuvo López Molina..