Para Rafecas, peligra la independencia del Poder Judicial

Tras ser citado por el Consejo de la Magistratura para declarar, el juez federal Daniel Rafecas resaltó su confianza en las "instituciones", pero advirtió que se avanza hacia "un lugar en el que prácticamente se da por cancelada la independencia del Poder Judicial".

"Confío en las instituciones, en el modelo republicano, en el Estado de Derecho, en que los consejeros van a hacer bien su trabajo y correctamente y que esto va a tener un desenlace racional. Pero el proceso hacia donde avanza es un lugar que prácticamente da por cancelada la independencia del Poder Judicial", sostuvo el magistrado.

En diálogo con Radio 10, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 contó ayer que recibió "con sorpresa y un poco de preocupación" la noticia de su convocatoria para declarar en el Consejo de la Magistratura por su actuación al frente de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Es la primera vez que el Consejo de la Magistratura cita a dar explicaciones a un juez por el contenido de un fallo. Ya me han notificado y el punto central sobre el que tengo que dar explicaciones sobre mi decisión de hace más de dos años de desestimar que había presentado en su momento el fiscal Alberto Nisman", señaló Rafecas.

Al respecto, el magistrado consideró que su citación es "preocupante, porque es un mensaje a todo el Poder Judicial de que a partir de ahora, de prosperar esta acusación, el juez o el tribunal lo van a pensar dos veces porque eventualmente en el futuro pueden ser citados y removidos por el contenido de un fallo".

"No hay lobby, no hay mafias, no hay corrupción, no hay pedidos de coimas. Nos llama la atención que en un juzgado que siempre se ha caracterizado por su transparencia y su consistente labor técnica se pretenda avanzar sobre su titular a partir del contenido de una sentencia", se quejó el juez.