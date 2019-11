El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, afirmó ayer que la fórmula que integró con Mauricio Macri hubiese llegado al ballottage "con dos semanas más de campaña y otros dos actos en el conurbano" bonaerense. Además, el senador peronista confirmó que continuará en el espacio político en el que se asoció con el presidente.

"Estar fuera del poder no le hace bien a nadie", precisó Pichetto, quien el 10 de diciembre dejará el Parlamento tras estar 17 años conduciendo la banca del PJ en el Senado. Sobre el futuro del gobierno de Alberto Fernández no quiso hablar mucho. "Hay que dejar que arme sus equipos y ver para dónde rumbea", propuso.

Pichetto dijo que esta etapa poselectoral la está viviendo "serenamente" y consideró que fue una experiencia muy importante en su vida política. "Me permitió recorrer integralmente la Argentina y estar al lado de un hombre como Mauricio Macri que ha demostrado que tiene un fuerte orgullo personal, que no se dio por vencido, que dio el debate político con mucha energía, que hizo política en la calle. Me parece que ha sido un hombre muy importante en este proceso y se constituyó nítidamente en líder de la oposición", afirmó ayer en una entrevista con el portal Infobae.

Voluntad

"Si Macri tiene voluntad de continuar, nadie lo va a discutir. El demostró que fue capaz de revertir una situación como la de las primarias y llegar al 40 por ciento de los votos. Y le digo más, si la campaña duraba dos semanas más, estábamos en el ballottage. Nos faltaron algunos actos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Con dos plazas del "Sí, se puede" en Lomas de Zamora o en La Matanza, hubiéramos crecido más y Alberto Fernández hubiera caído más también", especuló el ex candidato.

Pichetto aseguró que la noche de la elección, luego de conocerse los resultados y la tendencia irreversible a favor del Frente de Todos, lo llamó a Alberto Fernández, pero no pudieron hablar.

Cuando se lo consultó sobre el futuro gobierno, Pichetto enfatizó: "Hay que darle tiempo al presidente electo a que defina sus equipos y el rumbo que va a tomar, pero algunas cosas me parecen urgentes. Creo que habría que resolver el tema con Brasil, dejar de hablar de Lula, hay que respetar las instituciones del país vecinos y Bolsonaro también tiene que respetar a Fernández. En ese marco, tiene que construir una relación institucional país-país y mantener el Mercosur, porque tiene que ver con que el 20 por ciento de nuestra producción primaria va a Brasil y nuestra producción automotriz y autopartista tiene un vínculo fuerte ahí también. Hay que salir de ese tema".

"Sobre Venezuela mi posición es clara, creo que no hay que salir del grupo de Lima y tampoco hay que dejar de llamar dictadura al gobierno de Maduro. Esperemos que esto se entienda que hay que mantener un diálogo inteligente con los Estados Unidos", cerró el senador del PJ.