El ex presidente boliviano Evo Morales dijo ayer que "sería un orgullo y un honor" poder asistir a la asunción del mandatario argentino electo, Alberto Fernández, el 10 de diciembre próximo, al tiempo que volvió a manifestar la posibilidad de trasladar a la Argentina el asilo político que cumple en México.

"He recibido una invitación pública. Qué lindo sería... Sería un orgullo y un honor acompañar la posesión del mando. Vamos a consultar a los compañeros", respondió Morales acerca de si viajaría para participar de la jura del nuevo gobierno argentino.

En ese marco, añadió: "La Argentina está más cerca de Bolivia y podría agradecerle otra vez la gran solidaridad al hermano Alberto. Es uno de los que me salvó la vida. Y salvó la vida de Alvaro (García Linera, ex vicepresidente) y del equipo que me acompañaba el domingo 10 y el lunes 11 de noviembre pasados. Tengo cariño, respeto y admiración por él".

En tanto, el ex mandatario volvió a dejar abierta la posibilidad de cambiar el asilo mexicano por uno argentino: "No lo descarto. Quiero estar más cerca de Bolivia".

Sintonía

"El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando la hermana Cristina era presidenta", destacó.

En ese sentido, Morales recordó: "Una vez faltó harina para el pan. Todos iban a decir que yo sería responsable de la falta de pan, llamé y dije: «hermana Cristina, usted tiene que venderme trigo». Me contestó: «Evo, está todo comprometido»".

"No sé qué habrá hecho la hermana Cristina, pero un día recibimos en Bolivia trigo y harina", completó Morales.

"Solidariamente hemos trabajado. Si nunca me abandonaron, tampoco me van a abandonar en este momento tan difícil que está viviendo Bolivia, con tantos muertos, con tantos heridos y con tantas detenciones injustas. De los problemas se sale mediante la cooperación. Recuerdo el intento de golpe de Estado de 2008. Gracias a la ayuda de la Unasur derrotamos al golpismo", subrayó.

El sábado, en el marco de la crisis que vive Bolivia luego de que Morales se viera obligado a renunciar por presión de las fuerzas armadas de ese país, los hijos del ex presidente, Evaliz y Alvaro, llegaron a la Argentina.

Fuentes de la Cancillería nacional consignaron que ambos ingresaron al país como visitantes y no en calidad de asilados políticos.

Evaliz y Alvaro llegaron, a las 15.52, al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de línea de la empresa Latam procedentes de Lima (Perú), ciudad donde arribaron provenientes de La Paz.