Para el fiscal Stornelli, falta sacarles "todo el jugo" a los cuadernos de las coimas

El fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción, dijo ayer que todavía no se les ha extraído "todo el jugo a los cuadernos ya que todos los días se abren nuevas líneas de investigación", y consideró probable que "muchos de los arrepentidos todavía tengan cosas para decir".

"Creo que todavía hay aportes valiosos que pueden hacer muchos de los imputados, incluso que no se han arrepentido", sostuvo el fiscal en una nota radial, y agregó que en las declaraciones de, por ejemplo, los empresarios investigados "no todo lo que dicen a veces es tal cual; para que entienda, no es como un Simulcop, donde todo es exactamente lo mismo, hay que averiguar e investigar luego en las empresas".

Stornelli también contó que "algunas declaraciones de empresarios que están previstas tienen que ver todavía con los cuadernos, con lo cual es una fuente muy importante de puntas de investigación".

Insistió en que "hay otras cosas que se han ido desentrañando, como la caracterización de las obras, el financiamiento de la campaña, los entornos, las fortunas etcétera. Todos los días se van ampliando líneas de investigación".

Sobre el eventual desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, dijo que "es una medida que corresponde frente al dictado de una medida cautelar, como es el procesamiento con prisión preventiva, y corresponde al Congreso decidir si remueve los fueros para que se haga efectiva esta prisión preventiva en el caso de que sea confirmada por la Cámara".

En lo personal, el fiscal relató que "desde el principio" tuvo la "convicción de que estaba frente a una causa enorme" y que "aspira" a que se "pueda llegar rápidamente a un juicio donde se puedan ventilar todo este tipo de cuestiones" y que el camino seguido en la investigación ha sido el "correcto".

Prueba de baja calidad

Por su parte, el abogado del detenido Roberto Baratta, Juan Pablo Alonso, consideró ayer que en la causa de los cuadernos "la prueba es de muy baja calidad" y que está "trabajando en una futura declaración" de su defendido.

"La causa es bastante extraña porque la prueba es de muy baja calidad", sostuvo el defensor del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación. Luego, tras admitir que "es contundente el cuadro, en el sentido de que hay 20 personas que corroboran lo que dicen los cuadernos", se preguntó "¿bajo qué condiciones?". "Hay declaraciones de personas que dicen lo que quiere escuchar el fiscal o el juez", advirtió, y agregó que "muchos mienten".

Baratta está acusado de ser "organizador de la asociación ilícita" que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales provenientes de empresarios beneficiados con contratos de obra pública. Según Stornelli, la maniobra fue "comandada por Néstor y Cristina Kirchner" y sus principales operadores fueron Baratta y Julio De Vido.