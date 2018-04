El ex presidente Eduardo Duhalde criticó ayer la intervención del PJ nacional que dispuso la jueza María Servini y planteó la necesidad de "arribar a una instancia de conciliación que permita una normalización no traumática", mientras que su esposa, la ex senadora Hilda Chiche Duhalde, consideró que el gremialista Luis Barrionuevo (el interventor puesto por la Justicia) "no puede normalizar" el partido.

Si bien el ex presidente afirmó que desde "hace más de una década que el PJ dejó de funcionar con normalidad", y que por ello en 2008 presentó "un pedido de intervención", nunca abandonó "los esfuerzos para arribar a una normalización no traumática, con la participación de todos los sectores, sin exclusiones, en elecciones libres", y que para ello se reunió "a mediados del año pasado con el presidente del partido, José Luis Gioja", y que "estuvieron totalmente de acuerdo".

"En esa vía estábamos trabajando. Por eso, que la reciente resolución de intervenir el PJ me sorprendió, y manifiesto mi total desacuerdo. Nunca las intervenciones han sido buenas para los partidos y las solicitudes siempre han sido usadas para lograr instancias de negociación", remarcó.

El ex gobernador bonaerense dijo que apenas se enteró de la intervención se comunicó con Gioja, (Daniel) Scioli y Barrionuevo "para exhortarlos a sentarse a una mesa de negociación que evite confrontaciones estériles".

Por su parte, Chiche dijo que "como ciudadana normal peronista" sintió "vergüenza" por la intervención, y consideró que la medida "no fue oportuna" y le resulta "incomprensible".

Además, advirtió: "Barrionuevo es imposible que normalice el partido. Hay que seguir dialogando para encontrar un camino que toda la gente de buena voluntad intente renovarlo".

A su vez, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, se manifestó convencida de que la Justicia emitirá un nuevo fallo que ratifique a Gioja y las demás autoridades del PJ.

"Estamos convencidos de que esa decisión jurídica (determinando la intervención del partido), que no ha sido más que política, vuelva a tener una decisión jurídica que ratifique a quien hoy preside el PJ, el compañero Gioja", manifestó.

"Confiamos en que esto será lo que defina la Justicia, y confiamos también que cada peronista sabrá cómo seguir haciendo peronismo", añadió la intendenta.

El martes pasado la jueza federal María Servini decidió la intervención al Partido Justicialista nacional a raíz de un pedido de tres afiliados y dirigentes sindicales. La conducción del partido apeló anteayer el fallo.