Para Boudou, "Macri no tiene chances deser reelecto"

El ex vicepresidente Amado Boudou consideró ayer que el jefe del Estado, Mauricio Macri, "no tiene chances de ser reelecto" en 2019 y, en tono irónico, sostuvo que en la próxima Navidad el líder del PRO no estará en la Casa Rosada.