Pamela David habló anoche con Luis Novaresio en A24 y repitió que si Cristina Kirchner vuelve al poder "se va". Pero también cuestionó al presidente Mauricio Macri y dijo que "le falta barrio".

Sobre Macri y el Gobierno

>> "A veces me pregunto: ¿Es así o le dicen que tiene que hacer esto? Me desconcierta muchísimo".

>> "No caen en la realidad. No creo que tengan malas intenciones. No ven que esto es Argentina".

>> "Le falta barrio y le falta caminar".

>> "A Vidal y Carolina Stanley les creo que les duele el dolor del otro".

>> "La seguridad y la educación me preocupan".

>> "Los trolls del macrismo son más graves que los del kirchnerismo". Pamela David A24



Cristina y el kirchnerismo

>> "No vuelve. Creo que tenemos un límite. Los argentinos nos queremos en el fondo".

>> "Tiene una capacidad de liderazgo enorme que si la hubiera aprovechado para el bien...".

>> "No la quiero presa. Si ella acepta que robó, tiene que devolver y se equivocó, podría hacer el bien".

>> "A los empresarios arrepentidos no les creo nada. Arrepentirse es devolverla".





El feminismo

>> "Cuando trabajé en Playboy y en 'Doble Vida' no me sentía cosificada. Al revés. Me parecía que el del otro lado era lo menos".

>> "A veces no me identifico con el feminismo. Me encantan todavía un montón de cosas que disfruto. No entiendo el enojo u el odio cuando alguien quiere agasajarte. No entiendo el boicot a que nos mimen".



