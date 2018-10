Pablo Moyano: "Sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila"

El referente del Sindicato de Camioneros Pablo Moyano sostuvo ayer que el pedido de detención en su contra es parte de "una persecución política" y ratificó que "sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila".

"No creo que hagan el show de querer detenerme en Ezeiza", sostuvo el secretario adjunto de Camioneros desde Singapur, donde participa del Congreso de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.

La detención fue pedida por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera por presunta asociación ilícita con la barra brava del Club Atlético Independiente, donde es vicepresidente primero y acompaña, al igual que en Camioneros, a su padre Hugo Moyano.

"Vienen con una persecución política, mediática y judicial por parte del gobierno. Nos acusan en Independiente de que Hugo y yo recaudábamos la plata de los choripanes que se vendían en cada partido, la venta de entradas", se quejó Moyano.

El dirigente afirmó que "no tiene sentido el pedido" de detención y calificó al fiscal Scalera como "un payaso" y "un instrumento de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, y de (la diputada oficialista Elisa) Carrió, que constantemente están presionando al juez (Luis) Carzoglio, al juez (Luis) Armella para que hagan eso".

"Si tengo que ir en cana iré en cana. Yo ya lo dije hace siete meses: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15% para los camioneros", remarcó el referente gremial, y, tras indicar que regresará al país la semana que viene, agregó: "No creo que hagan el show de querer detenerme en Ezeiza como están acostumbrados con los bolsos, con los chalecos, con todo lo que están acostumbrados".

Excusa para distraer

A su vez, el titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sostuvo que el pedido de detención de su hijo Pablo es "un disparate del gobierno para distraer la atención de la gente de los problemas graves".

"Está claro que es para tratar de tapar este retroactivo que piden del pago de gas, y como le ha salido mal buscan estas excusas para distraer a la gente, que la está pasando mal. Es tan disparatado como todas las cosas que lleva adelante este gobierno", sostuvo el referente gremial, que se mostró "acostumbrado" a que su familia sea denunciada.

El ex líder de la CGT consideró que detrás de la denuncia está el Poder Ejecutivo: "No sé si estará Macri, está el gobierno".

"Siempre sacan algo para distraer la atención de la gente de los problemas graves; siempre tienen un ataque previsto para tapar el desastre de este gobierno que no sabe gobernar", insistió.

Y agregó: "Tratan por todos los medios de evitar que sigamos en la conducta que tenemos de defender los derechos del trabajar, porque quieren llevarlo a una situación de explotación total".

En ese sentido, Moyano advirtió sobre la "coincidencia" de que la presentación contra su hijo sea días antes de que "haya una reunión con el sector empresario en el Ministerio de Trabajo para una actualización del salario por la inflación tremenda que ha habido".

"Ese señor Scalera hace rato que está tratando de subir algunos peldaños, porque aparentemente le han prometido ascender", ironizó luego, y dijo que habló con su hijo Pablo, que "está tranquilo" porque "sabe que todo esto es un armado que no tiene sentido".

Consultado sobre la posibilidad de que pidan su detención en alguna causa, el sindicalista manifestó: "Miedo no tengo. Miedo le tengo y me arrodillo ante Dios, cuando tengo que pedirle algo. ¿Miedo de qué? ¿De que me metan en cana?".

Moyano se refirió a la cuenta que tiene Independiente en un banco en Liechtenstein: "Esa cuenta la abrió (el ex presidente del club Javier) Cantero, cuando tenía de asesora a esta señora que hace de barrabrava en los canales, se hace la valiente. Yo le digo «la Bebota»", lanzó en alusión a Florencia Arietto.

Y concluyó: "La cuenta figura en los balances. Además, no es ningún delito. Inventan estupideces, gansadas, cosas que nos sorprenden".

Reclamo a la CGT

De paso, Moyano cuestionó ayer a la CGT al afirmar que "se demora tanto en tomar decisiones" y reclamó un nuevo paro nacional para "hacer un llamado de atención al gobierno, que no puede seguir con una política que hambrea a la gente".

"Tienen que hacer algo que dé respuesta a los temas inmediatos que están ocurriendo: a la gente no le alcanza el salario para comer, los jubilados cobran menos de la mitad de lo que les corresponde. ¿Qué vamos a esperar? Por eso fue el retiro de la organización de la CGT", sostuvo el referente gremial.

El ex líder de la central obrera ratificó sus diferencias con la conducción cegetista, que llevaron a que Camioneros se aleje del consejo directivo de la CGT: "Nos retiramos porque no nos sentíamos cómodos".

Los líderes cegetistas Héctor Daer y Carlos Acuña se encuentran analizando la posibilidad de realizar en noviembre el quinto paro general contra el gobierno, pero Moyano salió a cuestionar lo que considera una demora en la definición de esa medida de fuerza.

Frigerio: "Ahora todos son iguales ante la ley"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, rechazó ayer los dichos del líder camionero, Hugo Moyano, de vincular al gobierno con las causas judiciales en contra de su familia y aseguró que "hay quienes no entienden que ahora todos son iguales ante la ley, que la Justicia es independiente".

"No hay un Poder Ejecutivo como el pasado, que daba órdenes a la Justicia según su conveniencia. Estamos viviendo en una verdadera República", agregó, y destacó que Pablo Moyano, "como todos los ciudadanos", debe responder ante la Justicia. "Somos todos iguales ante la ley. Si la Justicia te llama tenés que ir".

Por su parte, Florencia Arietto, asesora del Ministerio de Seguridad y ex jefa de Seguridad del club Independiente, destacó ayer el pedido de detención contra Pablo Moyano al señalar que "estamos ante una bisagra histórica en la lucha contra la impunidad; ante el momento de decirle al ciudadano de a pie, que pone el lomo día a día, que los poderosos que delinquen van presos".