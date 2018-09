El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, tensó la cuerda antes del paro de la CGT del 25 de septiembre y sostuvo que "ojalá no haya necesidad" de otra medida de fuerza hacia fin de año. De todos modos, lamentó que el Gobierno "no quiere dialogar con los dirigentes, desprecia a los trabajadores y no va a dar ninguna respuesta".

"Me daba bronca estar en la Secretaría Gremial de la CGT y ver por televisión cómo marchaban los partidos de izquierda, la CTA y los movimientos sociales", dijo el dirigente sindical y justificó que por ese motivo el gremio de Camioneros dejó el consejo directivo de la central.

En A24, Moyano anticipó además que el reclamo interno es por un "congreso normalizador para tener una CGT combativa que esté en la calle y presente en los conflictos".

Algunas de las principales frases de Pablo Moyano con Luis Novaresio:

> "La realidad social está viviendo el fracaso de este modelo económico"

> "Prefiero derrotar y humillar al Gobierno en las urnas. Eso no quita que las marchas van a ir creciendo. Cada vez son mayores. Pero nadie quiere que se vaya antes. Algún loco debe quererlo"

>"Vamos a pedir en forma inmediata la reapertura de paritarias. Si la inflación dice que es del 40%, vamos a pedir la diferencia"

> "Con todas las diferencias que tenemos, los trabajadores estaban mejor" Pablo Moyano LNE Sobre el gobierno de Cristina Kirchner

> "Nos llama la atención que en plena tensión que hay con el modelo económico surjan los cuadernos. Que vaya la Justicia a fondo, pero también tendrían que ir en cana los Techint, los Paolo Rocca y los Franco Macri. Estos tipos vienen choreando y coimeando hace 40 años"

>"Estoy laburando para que el peronismo vuelva al poder en 2019 a través de las urnas. Se está hablando con todos los sectores. Ojalá el candidato se defina en una gran interna"

> "Urtubey es el límite. Es la continuidad del modelo de Macri, por eso le ha votado todos los proyectos"

> "Todos queremos un diciembre en paz y tranquilo"

> "La manga de chorros que se robaron todo también la tienen que pagar. Los empresarios del kirchnerismo y los que bancan a este Gobierno"

> "Vidal es la continuidad del modelo económico. Hace 9 meses que los maestros están discutiendo salarios"

> "Scioli ya ha cumplido. Fue un buen gobernador en su momento, pero tampoco alcanzó para darle soluciones a la gente. Tiene que haber una renovación, tanto de dirigentes gremiales como del peronismo"