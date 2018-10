Pablo Moyano fue citado a declaración indagatoria

El fiscal Sebastián Scalera citó a indagatoria a Pablo Moyano (Camioneros) para el jueves próximo, en el marco de la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita que se dedicó a defraudar en cifras millonarias al Club Atlético Independiente (CAI). También fueron llamadas a declarar otras 17 personas.

Moyano deberá declarar en calidad de imputado, acusado de ser el jefe de la presunta asociación ilícita. La fecha se fijó después de conocerse el nuevo pedido de prisión preventiva que presentó el fiscal tras el rechazo del juez Luis Carzoglio.

En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Justicia federal?, el llamado a indagatoria es potestad de un fiscal y no requiere la aprobación de un magistrado.

"La decisión de Carzoglio no se ajusta a los lineamientos y exigencias legales y constitucionales que el magistrado debe respetar para que su decisión sea válida", planteó en su escrito el fiscal.

Para Scalera, "la decisión (del juez) no fue producto de la sana crítica racional o de su libre convicción, libertad que, entendemos, no ha tenido al momento de fallar (perdida de la imparcialidad por la que, además, recusamos), y mucho menos de una crítica racional, pues su argumentación y temperamento no se compadecen con las constancias de la causa".

La fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita de la cual el jefe sería Moyano, quien se dedicó a "defraudar al club mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos", sin sumar al patrimonio de la institución los ingresos correspondientes a esas maniobras.

El funcionamiento de esa estructura, según la investigación, no podía escapar de la responsabilidad y conocimiento como principal autoridad de la institución deportiva de Hugo Moyano y del jefe de la organización, su hijo Pablo.

En el dictamen en el que solicitó la detención del hijo del líder de Camioneros, el fiscal indicó que no se puede concebir la idea de que los barrabravas actuaban aisladamente, convirtiendo a la dirigencia deportiva en "simples extorsionados".