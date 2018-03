Pablo Moyano anticipó que Camioneros se va de la CGT

crítico. Moyano sostuvo que quieren una CGT al servicio del gobierno y que Camioneros no va a participar.

crítico. Moyano sostuvo que quieren una CGT al servicio del gobierno y que Camioneros no va a participar.

El secretario adjunto del gremio camionero y secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, anticipó que "camioneros abandona la CGT" y en tono irónico postuló como futuro secretario general de la central obrera al ministro de Trabajo Jorge Triaca.

En declaraciones radiales, el hijo mayor de Hugo Moyano indicó que "si continúa esta conducción —en referencia a los denominados gordos e independientes— Camioneros no va a estar", a la vez que puntualizó que "el triunvirato no existe más".

Pablo Moyano añadió que "quieren una CGT al servicio del gobierno y Camioneros no va a participar más" y no descartó volver "a la conformación del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), sello gremial creado en los 90 por su padre y el fallecido ex titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Juan Manuel Palacios.

Moyano también señaló que van "a seguir dialogando con distintos sectores para poner un candidato en la CGT" y consideró que el nucleamiento gremial "no puede ser un títere del gobierno" y que "tiene que defender a los trabajadores".

El dirigente camionero también disparó gordos e independientes al precisar que "algunos dirigentes gremiales dan vergüenza".

Ironías

También lanzó cuestionamientos al ministro de Trabajo y la comitiva de gremialistas que viajaron con él a Europa: "Creo que Jorge Triaca va a ser el nuevo secretario general de la CGT. Los que viajaron a Europa con Triaca deberían estar acá defendiendo a los trabajadores", señaló.

Tras hacer referencia a la frase del presidente Mauricio Macri cuando el 1º de marzo al inaugurar la Asamblea Legislativa habló de "crecimiento invisible", Moyano manifestó que "lo único invisible era la gente, porque no fue nadie".

Finalmente, informó que hicieron una presentación judicial contra la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por sus dichos sobre los Moyano, y advirtió que "se va a tener que rectificar o morderse la lengua de víbora que tiene".

Implosión

Por su parte, el secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid reconoció ayer que la central obrera "implosionó hace tiempo" y que en la actualidad "no existe conducción" en esa entidad.

"La CGT implosionó hace tiempo. No tenemos conducción en la CGT", reconoció Schmid al referirse a las fuertes diferencias entre los distintos sectores que componen la central obrera.

Para el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento, cercano al moyanismo, se requiere "elegir una nueva conducción para la CGT".

Sobre la posibilidad de que el gremio de Camioneros se retire de la central obrera, subrayó que eso no sería "ninguna novedad".

"Que Camioneros se retire de la CGT no es ninguna novedad", puntualizó Schmid en declaraciones radiales.

Además, evaluó que "si Camioneros se va de la CGT es una decisión exclusiva de Pablo Moyano".

Por otra parte, el triunviro de la central obrera consideró que "el plan económico de este gobierno perjudica a los trabajadores" y que "los cantos contra (Mauricio) Macri" en espectáculos públicos "son un síntoma del malestar que estamos viviendo".

"Hay que elegir una conducción que represente la postura que está teniendo la mayoría de los trabajadores frente a este gobierno", dijo Schmid.