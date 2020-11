Las Paso se deberían celebrar en agosto próximo, pocos meses después de que el gobierno nacional empezará a vacunar contra el Covid-19 a trabajadores esenciales y población de riesgo.

La propuesta de suspender las Paso 2021 surgió de un grupo de gobernadores peronistas, encabezados por el mandatario de San Juan, Sergio Uñac, a quien se sumaron La Rioja, Córdoba y Salta.

En el Ministerio del Interior nacional, en tanto, ratificaron el cronograma vigente para las primarias de agosto tras el pedido de los gobernadores para suspenderlas.

Al respecto, la secretaria de Asuntos Políticos de Interior, Patricia García Blanco, aseguró que tanto en su organismo como también en la Dirección Nacional Electoral (Dine) “se sigue trabajando bajo el cronograma vigente, según prevé la ley Nº 19.945, de cara a las comicios 2021”.

La secretaria indicó que, junto a Diana Quiodo, titular de la Dine, “se sigue trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud nacional, la Justicia y el Congreso en la evaluación de medidas sanitarias y de prevención para las elecciones generales de 2021, en caso de persistir el escenario de pandemia que atraviesa la Argentina y el mundo”.

Sin embargo, la funcionaria destacó que cualquier propuesta de modificación o alteración del cronograma vigente “debe ser realizada por ley y debatida en el Congreso”.

Asimismo, hizo hincapié en las recientes rondas de diálogo, en las que la secretaría a su cargo y la Dine escucharon a los apoderados de los partidos políticos provinciales de cara a las elecciones.

“Es muy importante tener de primera mano las preocupaciones y sugerencias de los actores, de los que recogimos sus impresiones y ratificamos la vigencia del cronograma electoral”, concluyó.

En la provincia

La semana pasada, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, había evitado pronunciarse a título personal, aunque dejó un mensaje político, acerca de la posible reinstauración del polémico mecanismo electoral (doble voto simultáneo) para los comicios de medio término de 2021: “Yo camino, yo recorro y la gente no me pregunta por la ley de lemas, me pregunta si nos vamos a poder juntar en Navidad”.

“La gente no me pregunta por la ley de lemas. Me pregunta por el trabajo, por los protocolos, me pregunta si nos vamos a poder juntar en Navidad”, aseveró el Perotti. Y añadió: “Entonces, me parece que los que están discutiendo esas cosas (por los mecanismos electorales), se están alejando de la gente”.

Los dichos del jefe de la Casa Gris se produjeron en el marco del debate que generó el pronunciamiento del presidente del Partido Justicialista (PJ) santafesino, Ricardo Olivera, sobre la eventual utilización de la ley de lemas, derogada hace más de una década, en caso de que sean suspendidas las Paso, como ya lo había insinuado el propio Perotti días atrás.

El fantasma de la ley de lemas agitó las aguas opositoras y, de hecho, tanto el socialismo como la cúpula de Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe ratificaron su rechazo a ese sistema electoral.

Paridad

En tanto, el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe celebró la decisión de Perotti de incorporar en la ley de paridad sancionada por la Legislatura la fórmula de gobernador/a y vicegobernador/a, que había quedado excluida del texto definitivo.

“La fórmula para la conducción del Estado santafesino es el rango más importante que dispone el Ejecutivo y debe ser ejemplificador para el resto de los estamentos, tanto en lo simbólico como en aplicación efectiva de la distribución paritaria de cargos”, enfatizó el comunicado del PJ.

Al respecto, añadió: “Sostenemos que no es casualidad haber alcanzado una ley de esas características bajo un gobierno peronista, conducido por Perotti y la vice Alejandra Rodenas, porque históricamente nuestro movimiento nacional busca la ampliación de derechos y la creación de nuevos, en la senda de la construcción de más justicia social”.