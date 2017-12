Otro cruce en Diputados: Massot-Iglesias contra Cabandié-Pietragalla

El arranque de la sesión especial quedó envuelto hoy en filosos enfrentamientos verbales entre los diputados del Frente para la Victoria-PJ e hijos de desaparecidos Juan Cabandié y Horacio Pietragalla de un lado del ring, y Nicolás Massot y Fernando Iglesias de Cambiemos en el otro rincón.

Todo comenzó con una cuestión de privilegio planteada por el jefe de la bancada del PRO contra Cabandié, Pietragalla y el presidente del bloque FPV-PJ, Agustín Rossi, por las reiteradas referencias de esos legisladores al rol desempeñado por la familia Massot durante la dictadura, en particular de Vicente Massot en Bahía Blanca.

Luego vino la respuesta de Cabandié, quien al ser interrumpido por Fernando Iglesias, perdió los estribos y, a los gritos, tildó al intelectual macrista de "odiador serial".

Massot recordó que había sido invitado por Cabandié a su casa meses atrás y que no esperaba "ese nivel de prejuicios" que, según dijo, demostró el camporista al vincular su apellido con prácticas de la dictadura.

"A mí no me tocó vivir esa época. Estoy orgulloso y agradecido de la familia a la que pertenezco y el apellido que cargo. Espero que muchos de ustedes sientan lo mismo", contestó Massot, antes de lanzar su contraataque contra los kirchneristas.

A Pietragalla y Cabandié, les dijo que deberían sentirse "muy incómodos" de pertenecer a un bloque conducido por quien designó al "genocida" César Milani como jefe del Ejército, en referencia a Rossi.

A su vez, a Cabandié en particular le advirtió sobre la "utilización política" de su historia personal.

Y luego embistió contra el exministro de Defensa, quien lo había acusado de "botón" por haber acudido a la Justicia con una denuncia penal por los desmanes del jueves pasado dentro del recinto.

"Diputado Rossi, a veces ser botón es buscar la Justicia. Prefiero tener chapa de botón que de encubridor. Ustedes encubrieron un atentado en el que murieron 85 personas. Prefiero ser botón y no encubridor", concluyó, en alusión a la Amia.

A su turno, Cabandié aclaró que no "trasladaba" al diputado del PRO la responsabilidad de la familia Massot en la desaparición de sus padres en la última dictadura.

"Yo hago responsable a la familia Massot de la desaparición de mis papás. Como también la familia Massot es responsable de desaparecidos de Bahía Blanca. Ademas fue responsable e instrumento propagandístico de la dictadura. Incluso la familia Massot avaló la dictadura ya en democracia hasta poco tiempo antes de vender el grupo mediático. Eso no significa que yo traslade al diputado la responsabilidad de la desaparición de mi familia", explicó.

Al ser interrumpido por provocaciones ofensivas de Fernando Iglesias, Cabandié se deshizo en insultos contra el dirigente macrista: "Callate, callate, ridículo, irrespetuoso, basura, sos un odiador serial, miserable".

Luego tomó la palabra Pietragalla, quien remarcó que el tío de Massot, cuando era dueño del diario La Nueva Provincia en la época de la dictadura, "entregó a dos sindicalistas" que trabajaban en el matutino.

"No sólo entregó a trabajadores organizados sino que era propagandista de la dictadura a través de sus medios de comunicación. Cubría los operativos de las Fuerzas Armadas como «enfrentamientos»", expresó.

"La acusación que hacés es de una ignorancia muy grande", le espetó a Massot respecto a los supuestos prejuicios contra él por su apellido, lo cual despertó el murmullo de desaprobación de la bancada oficialista, siendo Eduardo Amadeo el más alterado.

"¡Cerrá la boca, Amadeo! ¡Sé respetuoso! Te estás metiendo en un lugar muy sensible. Mis abuelos se murieron golpeando puertas de políticos como ustedes y nadie me daba la respuesta. No me llegaron a conocer", lamentó.