Otra estocada al ministro de Justicia

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a criticar al ministro de Justicia, Germán Garavano, al afirmar que "es un imbécil y falto de inteligencia".

"No estoy faltando a la verdad. Garavano no quiso acusar a los ex fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia) en el juicio de encubrimiento del atentado a la Amia. Por eso lo critico", fustigó.

No es la primera vez que Carrió arremete contra Garavano: en marzo pasado, dijo que ella no tenía diálogo "con imbéciles", cuando le preguntaron por el ministro.

En 2018, la Coalición Cívica pidió el juicio político a Garavano luego de que el ministro hiciera referencia a las prisiones preventivas dictadas contra ex funcionarios.

En otro orden, Carrió afirmó que en las próximas elecciones el país "se juega la historia entre la república o la vuelta a un régimen" como el que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela. Y aseguró que, en 2015, "el kirchnerismo quiso quemar urnas".

Respecto de la crisis económica que atraviesa la Argentina y cómo puede influir en el voto, la diputada señaló que "la gente debe entender que si se robaron tres generaciones, hay una que se la tiene que bancar".

Paralelamente, la cofundadora de Cambiemos aseveró que en las elecciones de 2015 el kirchnerismo intentó hacer fraude y que esos comicios fueron salvados por la jueza federal María Servini de Cubría.