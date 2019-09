Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la investigación por la muerte de Santiago Maldonado tras la idea de que su fallecimiento aún dispara no pocas dudas y pide ir en búsqueda de mayores certezas. En ese marco, critica que se halla investigado una sola hipótesis, la desaparición forzada de persona, y que no se hayan manejado otras posibilidades delictivas como el abandono de persona, accionar u omisión en la que ubica a Gendarmería Nacional (GN) y también a quienes se introdujeron al río con el joven. Por eso revoca el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú. La decisión fue valorada por la abogada de la familia Maldonado como una "pequeña victoria". Desde el gobierno el fallo fue "demuestra que la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) siempre defendió la verdad".

"Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva —aquí definitivamente descartada— sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado", sostuvieron los camaristas Aldo Suárez, Javier Leal de Ibarra y Hebe Corchuelo de Huberman.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en inmediaciones del kilómetro 1.848 de la ruta 40, en Chubut, en el marco de un operativo de Gendarmerías sobre un "predio ocupado por la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen". Su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, a unos 7 metros de la costa. A partir de los resultados de la autopsia, en noviembre de 2018, el juez federal de Rawson Gustavo Lleral cerró los dos expedientes que se habían abierto a partir de su desaparición. Según sostuvo en aquel fallo que quedó acreditado que las causas de la muerte fueron "asfixia por sumersión coadyuvado por hipotermia".

Esa decisión llevó a las querellas intervinientes a plantear apelaciones remarcando diversas situaciones que no fueron consideradas, desde pruebas no aceptadas a testimoniales tomadas por el juez sin presencia de las partes. Las apelaciones fueron presentadas por el hermano del joven, Sergio Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.

Las medidas

Los camaristas analizaron en detalle las objeciones planteadas y definieron que debe volverse a investigar sobre la data de muerte de Maldonado, las lesiones encontradas en su cuerpo y sobre sustancias halladas en su ropa. Entro otras medias, también solicitaron que se realicen pericias al bastón metálico retráctil hallado junto al cuerpo del joven y a los billetes que llevaba encima "a efectos de determinar el tiempo que permanecieron sumergidos", algo que se había negado.

Argumentaron al respecto que si bien todo parecería indicar que la muerte se produjo por "asfixia por sumersión" y "el cuerpo habría permanecido desde su desaparición en el medio acuático", es necesario "despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad".

Y si bien la Cámara descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de gendarmes —como así también algún miembro de la comunidad mapuche— hayan abandonado al joven artesano en las aguas del río Chubut. Por eso, suma a las medidas ordenadas "reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon" la muerte de Maldonado.

A tal fin, anticiparon que ordenarán "la realización de la reconstrucción virtual del escenario de los hechos en tres dimensiones, con realidad aumentada, a partir de los datos objetivos colectados en la investigación".

"Tal herramienta posibilitaría a partir de las evidencias obrantes en autos la reconstrucción del escenario del suceso, y la realización de una recreación fundada de los hechos con los personajes que estuvieron en el lugar. De ser factible su instrumentación con los elementos obrantes en autos, podría efectuarse una representación de lo ocurrido de manera interactiva, a efectos de determinar las distintas variables según el lugar en el que se coloquen los intervinientes, permitiendo así verificar eventualmente cuál pudo haber sido el campo visual de quienes percibieron que Santiago Maldonado se encontraba agazapado en el río", explicaron los camaristas, al hacer evidente cuál es para ellos la pregunta a responder.

Para reconstruir los momentos previos a la desaparición de Maldonado, indican que es necesario "reeditar con las garantías de ley la declaración de Lucas Pilquiman (más conocido como el testigo E), con presencia de las partes y registro audiovisual de tal actuación", situación que fue negada en primera instancia.

En opinión de los camaristas, "luce prematuro ante la existencia de medidas probatorias que posibilitarían dilucidar de manera más precisa la real ocurrencia de los hechos" que el juez Lleral definiera el archivo del caso. Ahora, tras la decisión del tribunal de apelaciones, es mismo juez deberá reabrirlo y garantizar las medidas ordenadas por la Cámara.

"La verdad", según Bullrich

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió ayer un comunicado sobre el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que ordenó reabrir la investigación por la muerte de Santiago Maldonado e investigar abandono de persona, lo que “demuestra que la ministra (Patricia Bullrich) siempre defendió la verdad”. El fallo “confirma que Maldonado falleció ahogado sin la intervención de terceras personas” en un río de Chubut y dijo que eso “ratifica que la esencia de la causa –desaparición forzada– ha sido desestimada en ambas instancias, descartando definitivamente esa acusación. Este fallo ratifica la verdad que siempre sostuvo el ministerio y Gendarmería”, sostuvieron desde Seguridad.