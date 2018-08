Operativos en Uruguay por dos prófugos

El ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas permanece prófugo desde hace 26 días y, en el marco del pedido de captura internacional librado por el juez federal Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos, la Policía de Uruguay e Interpol allanaron dos viviendas en las ciudades de Piriápolis y Punta del Este, aunque no se pudo dar con la detención del ex funcionario.