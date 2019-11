Ofelia Fernández, la legisladora más joven de la historia argentina y latinoamericana, criticó con dureza al presidente Mauricio Macri , a quien calificó de "cínico", y elogió a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como "mito".

"A los 11 años era una K muy fanática, yo estaba viendo una tira juvenil y apareció Cristina en una cadena nacional. Uno puede quererla más o menos, pero hay una imponencia que dan ganas de escucharla. Soy de izquierda, pero cristinista también. Nosotros no tenemos que sentirnos elevados, pero para mí es un mito”, contó anoche en América.

Con respecto a su posición respecto de la legalización del aborto, habló con Cristina. ‘Yo con el feminismo tengo muchos problemas’. Como quiero que me cuentes, y fue muy fuerte", le dijo la exprimera mandataria argentina.

"Con todo lo que tiene que ver con la corrupción no puedo entender esa caracterización de CFK como en una búsqueda de justicia, porque hay ciertos elementos que me hacen pensar que es una orquesta de persecución política y no judicial. Sobre todo, porque este no es un gobierno que pueda hablar muy liviano de cuerpo de esto", añadió.

Asimismo, dijo: "Pongo las manos en el fuego por CFK, aunque es una expresión rara. Divido en dos categorías a los políticos: el militante político y los profesionales. Uno es el que tiene convicciones y el otro el que se mueve por una ambición personal. Para mi ella (CFK) es una militante política".