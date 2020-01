Obras públicas: el gobierno nacional evalúa presentaciones judiciales

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anticipó que, si se confirman ilícitos, su cartera "llevará a la Justicia" las graves "irregularidades" detectadas en la gestión de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, advirtió que la situación en ese organismo "es grave", tanto por la falta de ejecución de obras como por el "sobredimensionamiento" con gerentes con sueldos exorbitantes

"Iremos a la Justicia y haremos las denuncias del caso donde encontremos situaciones que tienen que ser judicializadas", aseguró el ministro durante una entrevista por AM 750 en la que confirmó que la gestión de Guillermo Dietrich creó "una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador".

El funcionario se hizo eco de una denuncia publicada el fin de semana por PáginaI12 que reveló que la gestión de Javier Iguacel, bajo el ala Dietrich, aumentó de 49 a 134 la cantidad de gerentes con sueldos de 230 mil pesos. Entre esos cargos hubo personas provenientes de empresas que habían sido contratistas del Estado y que, una vez en el cargo público, se autoadjudicaron licitaciones.

Para Katopodis, esto es la prueba de que el macrismo obró "con mucha negligencia, permanente conflicto de intereses y poca transparencia".

Además, remarcó que "la situación de Vialidad es grave" no solamente por el "sobredimensionamiento de la estructura burocrática" sino también porque "no cumplió con ninguna de sus metas" de obras. Una auditoría interna hecha en esa dependencia demostró que la gestión de Guillermo Dietrich solo realizó el 13 por ciento de las obras prometidas, y que de los 4 mil kilómetros de rutas seguras anunciados no se concretó ninguno.

Para el presidente Alberto Fernández, lo que ocurrió con la obra pública en el gobierno de Macri fue "dantesco".

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, denunció que el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich "no hizo los 2.800 kilómetros de autopistas que prometió" y que "de los 4.000 kilómetros de rutas seguras no llegó a hacer seis kilómetros".

Aleña dijo a Radio Nacional que en 2019 "ya había 100 obras paralizadas por falta de pago" y señaló que "en Vialidad no llegaban ni a pagar la luz y el presupuesto era más de 56 mil millones de pesos".

"Nosotros queremos saber dónde está esa plata, porque se está debiendo más de $ 20 mil millones a las empresas", completó la gremialista.

La titular del citado sindicato y denunció que en muchas cuestiones estaba la "orden clara del ex presidente" Mauricio Macri.╠

Además, desestimó la versión de Dietrich acerca de que contraba obras un 40 por ciento más baratas que en la la última gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Enla obra de la ruta 8 el gobierno de Macri modificó los valores con un 123 por ciento de sobreprecio", dijo Aleña como ejemplo.

Recordó que en diciembre de 2015 "un gerente con 20 años de antigüedad ganaba 50.000 pesos y ellos ingresaron ganando el doble".

Además, aseguró que la prioridad "es reincorporar a los 52 compañeros despedidos, reabrir las cinco escuelas técnicas que cerró (el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier) Iguacel, recuperar las tareas de conservación de todo el país que las han perdido los compañeros del interior y encarrilar esta situación que han dejado de una Vialidad devastada".

Soterramiento del Sarmiento

Por otra parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que el gobierno está "trabajando y avanzando" en la "rescisión" de los contratos por las obras del soterramiento de la línea ferroviaria del Sarmiento, porque "como está planteado hoy, es inviable".

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Meoni precisó que, tal como está planteado en los contratos vigentes "es necesario invertir más de 1500 millones de dólares" para realizar la obra. Señaló que, "en el marco de la crisis que existe hoy, no podemos llevar adelante una obra de esas características que, además, viene con muchas dificultades" ya que hoy "están absolutamente paralizadas".

El ministro dijo que hay diálogo con Buenos Aires para definir cuál será el "proyecto viable" para llevar adelante esa obra en el futuro, aunque para avanzar en ese sentido deberá consumarse una "rescisión de contrato" que "no impacte en un juicio millonario contra el Estado".