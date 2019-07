Nuevos reclamos del PJ ante cambios en el escrutinio

La implementación de un nuevo sistema para la transmisión de datos entre las escuelas y los centros de cómputos para las Paso del 11 de agosto fue objeto de una nueva presentación realizada por el PJ y el Frente de Todos ante la Cámara Nacional Electoral. El escrito surgió ante "problemas técnicos e irregularidades" detectadas durante el simulacro realizado el sábado pasado. "Advertimos dificultades que se plantearon ese día y otras que investigamos ahora. Acá se está haciendo una modificación en la vida legislativa corriendo el arco y yéndose fuera del sistema", dijo el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau.

El sábado pasado la Dirección Nacional Electoral realizó una demostración del nuevo sistema de digitalización y transmisión de telegramas desde las escuelas habilitadas al Correo Argentino. Los partidos políticos que participaron de la convocatoria quedaron disconformes. "No contamos ni siquiera con los elementos documentales requeridos para la adecuada interpretación de las características funcionales y operativas del sistema a emplear", advirtió Landau, acompañado por Patricia García Blanco, también apoderada.

"Solicitamos que se garantice a los partidos políticos contar al momento del recuento provisorio de resultados, con una interfaz programática que permita consultar los datos de cada una de las mesas a medida que se vayan cargando en formato numérico, idéntico al que se remitirá luego a los medios de comunicación", exigieron Landau y García Blanco en el escrito ante la Cámara. Además, pidieron poder corroborar de forma programática, y no manual, que los datos que se exhibirán coincidan con los recabados por los fiscales partidarios. "Esto no tiene norma, si no ponés un freno, no para", disparó Landau en diálogo con Página 12.

El apoderado sostuvo que las agrupaciones políticas deben contar con un acceso informático a los archivos de imágenes y su metadata a medida que los mismos vayan ingresando desde los distintos centros de transmisión. Por eso, pidió tener "acceso físico, de solo lectura pero que permita descargar los archivos y almacenarlos en un equipo informático. Y que a este puedan ingresar los distintos partidos políticos para poder hacer uso de los mismos en ese dispositivo y controlarlos".

Días atrás el diario Perfil publicó que el escáner utilizado para digitalizar los telegramas genera un archivo TIFF pero los operadores de carga reciben otro tipo de archivo, PNG. En otras palabras, la imagen que reciben los operadores no es la misma que sale de la escuela.

Por eso Landeau detalló que desde el PJ y el Frente de Todos solicitaron que "se garantice a los partidos políticos contar al momento del recuento provisorio de resultados, con una interfaz programática que permita consultar los datos de cada una de las mesas a medida que se vayan cargando en formato numérico idéntico al que se remitirá luego a los medios de comunicación".

Tras la prueba del sábado pasado, los apoderados del justicialismo recibieron distintos informes técnicos acerca de su funcionamiento. El martes se reunieron en la sede del PJ nacional y redactaron el reclamo que se presentó el miércoles en la Cámara Nacional Electoral. "Lo hicimos con la mayor velocidad posible, luego analizar lo que pasó en los distintos distritos", a la espera de una respuesta urgente, ante la cercanía de las Paso del 11 de agosto.

A las críticas se suma cierta desconfianza sobre la empresa contratada para la implementación del nuevos sistema, Smartmatic. De origen venezolano, ha recibido duros cuestionamientos por el desempeño que tuvo en diversos procesos electorales, en 4 de 5 continentes.