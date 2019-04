"No voy a parar", dijo Perotti el día después del triunfo peronista

"No voy a parar. No vamos a parar", dice Omar Perotti, con cara de sueño atrasado por los vaivenes de la madrugada de lunes. "Seguimos de campaña", afirma su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas, también con el rostro demandante de una almohada.

"No es necesaria una foto para confiar en alguien. Lo más efectivo y concreto se va a notar en cada uno de los candidatos a diputado, a senador, a concejal, a intendente de los que provienen de encuentro. Confío plenamente en eso. Los hechos van a ser más contundentes que las fotos", sostiene el rafaelino, tomando posición ante la ausencia de su rival, María Eugenia Bielsa, la noche de los festejos.

Pero el que ganó fue Perotti, quien prefiere no seguir hablando de Bielsa. "Me siento con la responsabilidad de llevar adelante una expectativa importante de muchos santafesinos que aspiran a una Santa Fe diferente, que cuide mejor a su gente y que les brinde oportunidades apoyando la producción y el trabajo. Que se plante frente a las medidas nacionales que son las que nos llevan puestos de trabajo que no vuelven. Santa Fe tiene que tener otra actitud, generando un cambio de política nacional", mensura el candidato.

Rodenas dice tener la misma percepción que Perotti. "Todo lo que viene tiene que ver con el trabajo, el desarrollo y la producción. El tema de la inseguridad es un tema que está atravesado por otras cuestiones", apunta la postulante a vicegobernadora.

Sin gestos de euforia, el rafaelino hizo hincapié en que "lo que hay que tener es una actitud que permita sumar. No hay posibilidad de que un solo frente tenga respuestas para todos. Necesitamos muchos independientes para una Santa Fe diferente. Van a ser bienvenidos. Quieren ser parte de esta construcción amplia, bien santafesina. Las dificultades que tenemos enfrente son tan importantes que cualquier diferencia parece mínima". Y sintetizó: "Necesitamos de todos para enfrentar la pobreza, la desocupación".

Rodenas se sorprendió. "Es llamativa la cantidad de gente que nos llama, los compañeros que nos llaman. Hay una expectativa renovada y hay una heterogeneidad de apoyos" Y coincide Perotti en ese razonamiento, al sostener que "se generó en los últimos tiempos una expectativa creciente y uno quiere ser agradecido. En 2015 hasta acá, cada uno fue alimentando expectativas positivas. Y llegamos a esta instancia con muchos diciéndonos «esta vez, sí». Estamos bien cerca y se va a profundizar. Nos preguntaban «por qué no se juntan, porque la estamos pasando mal», y allí hubo un mandato muy fuerte".

A la hora de hablar de lo que falta, camino a junio, Rodenas dijo estar convencida de que el peronismo puede ganar la Intendencia de Rosario, y que la cifra de Roberto Sukerman es buena para crecer y avanzar. "Tiene todas las condiciones y tiene una perspectiva muy interesante, con la lista de concejales, que viene de diversos sectores. Lo vamos a acompañar, y me genera un compromiso como nacida y criada en Rosario", dijo.

En ese punto, el senador nacional, expresó: "No hay que parar, no vamos a parar. Vamos a trabajar con Eduardo Toniolli, Roberto Sukerman y Marcelo Lewandowsky. Y los que no llegaron, incluida Norma López que no llegó, forman parte de nuestro equipo, para seguir sumando".

"Hay que dar cuenta en el día a día de la provincia de Santa Fe, con un electorado muy exigente. Ahora le vamos a dar más profundidad a las propuestas y vamos a ir en busca de voluntades que votaron en blanco o se abstuvieron de ir a los comicios", clausuró Perotti, quien de ahora en más deberá centralizar los esfuerzos en mantener los votos cosechados el domingo pasado para evitar que el Frente Progresista pueda acercarse en las elecciones del 16 de junio próximo.