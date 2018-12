"No vamos a salir a matar a nadie", dijo el jefe de la Federal

El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, defendió ayer el nuevo protocolo de uso de armas de fuego que dispuso la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y descartó un eventual aumento de los casos de gatillo fácil. "No vamos a salir a matar a nadie", enfatizó el comisario.

"Si la persona no se traduce en una amenaza, la sociedad tiene que estar muy tranquila. Yo duermo tranquilo", aseveró Roncaglia, quien, al evaluar un supuesto cambio de actitud de los ciudadanos, dijo que la sociedad hoy mira de otra manera a los policías.

"Muchas veces, cuando vamos a hacer procedimientos múltiples, la gente se acerca y nos aplaude. Hay una demanda de tranquilidad. Nos ven a los que tenemos uniforme como la última barrera que les puede dar seguridad, y eso nos genera mayor responsabilidad", subrayó.

El protocolo fue cuestionado por las oposición porque, según advirtieron distintos dirigentes, podría multiplicar los casos de gatillo fácil.

Pero Roncaglia sostuvo que el protocolo limita ese accionar. "El gatillo fácil es un exceso en el cumplimiento del deber. Es tirar en cualquier circunstancia. Las nuevas disposiciones hablan del peligro inminente para la vida de terceros o el peligro del policía", indicó.

También reconoció que hubo un tiempo en el que se cometieron excesos: "Gatillo fácil era cuando el policía podía tirar a mansalva. Tuvimos una etapa complicada dentro de la Policía Federal, en 1996, 1997, donde se investigaron causas armadas. Cuando los policías cometen abusos, se los saca de la fuerza".

Según el comisario, la aplicación del protocolo se da en momentos específicos y resaltó que la condición es que exista un peligro inminente.

"Si un delincuente pone en peligro la vida del policía, puede disparar, pero si se está fugando y dando la espalda, no se le puede disparar", subrayó.

"Cuando tenés que defender la vida de terceros, o la propia vida, podés usar el arma, por eso el Estado te entrega una", prosiguió el jefe de la PFA.

Asimismo, Roncaglia le contestó a la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos), quien se opuso al protocolo y dijo que era "fascista".

"Soy respetuoso de los derechos humanos, creo que los derechos humanos son de todos. La policía no va a salir a tirar, sólo si nos disparan o está en peligro una persona. Estamos obligados a intervenir, no es una opción, estamos obligados, porque si no, no te hagas policía", cerró.

El comisario también procuró destacar que ahora están "capacitando a todos los policías" y reconoció que "el arma es un instrumento peligroso".

"No se la podemos entregar a cualquiera. A los suboficiales se los prepara nueve meses para que salgan con un arma", señaló.

Acerca de las palabras del Papa Francisco, quien había cuestionado el uso de armas letales a las que consideró "crímenes de Estado", Roncaglia consideró que "está escuchando una sola campana" y sostuvo que hoy "no se están dando esas situaciones".