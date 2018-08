"No sé si Cristina debería ser candidata", afirmó Felipe Solá

El diputado nacional Felipe Solá dijo ayer no tener "en claro" si la senadora Cristina Kirchner "debería ser o no candidata" presidencial en las elecciones del año que viene, y destacó que "no es tiempo de poner el eje en las candidaturas; nuestras energías deben estar puestas en generar los consensos para encontrar un camino distinto para el país".

El ex gobernador bonaerense, quien formalmente sigue integrando el bloque del Frente Renovador a pesar de haber dejado de reportar a Sergio Massa, estuvo de visita en Mendoza junto otros dos massistas en retirada como Facundo Moyano y Fernando Asencio, a quienes se les sumó el diputado kirchnerista Guillermo Carmona.

Sobre el panorama electoral de cara al 2019, Solá hizo hincapié en la necesidad de "tener una oposición seria y unificada".

"Como oposición estamos muy dispersos, pero caminamos para el año que viene tener una oposición seria y unificada", dijo Solá, quien integra la grilla de dirigentes políticas que ya expresaron intenciones de competir por el Sillón de Rivadavia.

Consultado sobre la llamada causa de los cuadernos, aseguró que "la corrupción existió en el gobierno anterior y en este también", con la diferencia de que la actual "no se investiga".

"Es fundamental que la Justicia avance con la verdad, se determinen responsabilidades por parte de los funcionarios que cometieron hechos de corrupción y de los empresarios que pagaron las coimas", concluyó Solá.

Acto en Ferro

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, encabezará hoy en el estadio de Ferro, en Capital Federal, el encuentro nacional de "Hay 2019", espacio que agrupa a dirigentes del PJ cercano al kirchnerismo. La jornada comenzará a las 13. Se prevé que asistan dirigentes de peso como el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja.