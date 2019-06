"Soy un ciudadano comprometido con esta realidad. No quiero vivir cabeceando balas en los barrios", señaló el candidato a senador provincial por el frente Juntos-PJ, Marcelo Lewandowski. Entusiasmado con la recepción que tuvo su candidatura, el periodista se muestra convencido sobre su decisión de sumarse al mundo de la política.

"Me resulta gratificante la campaña, siento que la gente me respeta y me reconoce", dijo. "Siento que hay una gran aceptación, me dicen: «Qué bueno que te involucraste»", comentó el candidato.

Lewandowski, un reconocido periodista de deportes de la ciudad, sorprendió con su decisión de aceptar la precandidatura a senador provincial en las recientes Paso por el espacio que lideró María Eugenia Bielsa, dentro del PJ, espacio desde el cual ganó su candidatura a senador.

"Me siento parte de un equipo", asegura ante la pregunta sobre cómo fue el tránsito de la interna a esta campaña por las elecciones generales. "En lo humano, desde el primer momento, pero sobre todo porque hablamos un mismo idioma", resaltó.

Explicó que ese idioma común apunta a preocupaciones que son comunes, temas clave que promete llevar al Senado provincial: la seguridad, la inclusión, la producción.

"Se puede hablar de leyes puntuales pero a mi me gusta más hablar de los temas y los proyectos que puedan ayudar a esos temas. Si Omar Perotti va a ser el gobernador entonces habrá que dotarlo de medidas que tiendan a, por ejemplo, el tema de la producción".

Así, consideró como una necesidad "imperiosa" volver al ADN productivo de la provincia, "fortaleciendo la pequeña y mediana empresa para generar puestos de trabajo".

El candidato liga la producción a otro tema clave: la seguridad. "Soy un ciudadano comprometido con esta realidad, no quiero vivir cabeceando balas en los barrios. Y esto no sólo es cuestión de que el Poder Ejecutivo realice un ordenamiento general del tema de la policía y que tenga un ministro de Seguridad creíble sino que tenemos que trabajar, y mucho, en todo lo que es inclusión social",

Por eso indica que hay que fortalecer a los clubes de barrio, pero no "con un dádiva que pueda dar un senador al entregar cinco pelotas o construir un vestuario, sino con una ley para que los clubes reciban dinero para que puedan hacer frente a las necesidades reales para contener a las chicas y chicos que están en la calle".

Señaló, además, que es necesario prestar atención al sistema educativo, para que "no sólo los contenidos sean más atractivos sino para que las escuelas ofrezcan un salida laboral concreta a los chicos".

"Yo soy alguien que no se imagina sentado en un escritorio para hablar de las leyes que hay que aprobar, desaprobar o generar. Me imagino como alguien muy comprometido en el territorio, en ver cómo proyectamos las necesidades que tenemos en el departamento", adelantó sobre su tarea en el Senado.

Lewandowski dijo que no tiene una buena imagen del Senado provincial. "Creo que ha sido una forma que ha tenido el gobierno socialista de tenerlo de su lado parar hacerlo funcional. Con Perotti esto se termina porque el Senado, al igual que la Cámara de Diputados, va a tener que trabajar en una provincia mucho más dinámica. El Senado se va a tener que alinear a un modelo productivo".

El candidato no desconoció el impacto negativo de las políticas económicas sobre la provincia pero sostuvo que por su potencialidad productiva Santa Fe debería haber generado "un colchón" que le hubiese servido para aminorar esos golpes. "Estamos en un territorio que tiene el mayor número de desocupados en el país y el mayor grado de violencia en el país. Entonces, eso implica que este gobierno socialista ha fracasado en seguridad y producción en estos doce años", valoró Lewandowski.