"No haber tomado al narcotráfico a tiempo hizo que se transforme en un problema estructural"

Arena amplió conceptos del balance que realizó este lunes el gobernador Omar Perotti al dejar inaugurado el 141º período de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa en la capital provincial, quine ratificó la necesidad de llegar a un acuerdo político para combatir al delito organizado en la provincia. “Los ataques entre nosotros no resuelven los problemas de inseguridad, los agravan” . enfatizó el mandatario santafesino.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Arena destacó que el discurso de Perotti expresó que "fue mucho más que una memoria y balance de gestión", y consideró que "marcó un punto de partida para encarar próximos desafíos que hay por delante. Fue un raconto del volumen de las acciones que se llevan adelante en distintos ámbitos. El discurso no sólo tuvo datos de las acciones que se llevan adelante. Fue muy fuerte ver las obras de los acueductos, los cuatro gasoductos con sus mapas ".

“El foco de nuestra gestión está puesto en poder terminar este mandato con una provincia sustancialmente mejor que la que recibimos. Estamos dando soluciones postergadas por más de una década, dejando los cimientos para que se continúe con obras tan importantes como los gasoductos y los acueductos”, expresó, y aclaró que “las críticas que se recibieron de la oposición están pre armadas y responden, no tanto a lo que haya dicho o no el gobernador, sino simplemente a expresar una visión crítica de la gestión. Me hubiera gustado que se explayaran sobre todo lo que se manifestó en el discurso concretamente”, sostuvo Arena.