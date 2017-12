"No estoyen la vereda de enfrentede Macri"

El gobernador Miguel Lifschitz negó que tenga una muy mala relación con el presidente Mauricio Macri en estos momentos, como sugieren algunos funcionarios en off.

"No estoy en la vereda de enfrente de Macri. Si al gobierno nacional le va bien, a nosotros también. Mejor para Santa Fe. No sufro el poder, lo asumo con ganas, me gusta, me siento capaz. A veces las cosas me salen bien y, a veces, no tanto", aclaró.

Sin embargo, acerca del PRO, Lifschitz consideró: "Santa Fe está afuera de la grieta. Podemos ser un punto de confluencia hacia otro modelo. Inauguré este año tres grandes hospitales, un récord. Nunca en una provincia se han inaugurado tres hospitales. El gobierno de Cambiemos lleva diez años en la ciudad de Buenos Aires, como nosotros en la provincia, y nunca inauguró un solo hospital ni un centro de atención primaria. Son diferencias".

En ese escenario de realineamientos políticos, Lifschitz mensuró que "el socialismo puede ser un actor muy importante, el Frente Progresista (FPCyS)".

"Podemos sumar de los dos lados de la grieta. El peronismo está sin rumbo. Hay un grupo muy fundamentalista alrededor de la ex presidenta (Cristina Fernández), sin autocrítica. Nada lo reconocen como un error y eso los condena históricamente. El kirchnerismo no tiene viabilidad para recuperar un espacio importante en el país. Y el resto del peronismo está disperso, sin proyecto ni futuro, tratando de salvar su propia quintita", aseveró.

Respecto del presidente, agregó: "Tiene que convocar a la unidad y el gobierno está en un dilema. Fortalece un proyecto de acuerdo nacional o puede subirse arriba de los votos e ir por todo, como dijo Cristina. Ojala opte por el primero de los caminos".

A su vez, el jefe de la Casa Gris insistió en el programa En Profundidad, de Canal 4 Express, en la necesidad de dejar atrás "la grieta" y puso como norte la aparición de una alternativa al kirchnerismo y el macrismo.