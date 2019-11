Nicolás Massot criticó ayer el análisis del resultado electoral de las presidenciales por parte del oficialismo, puso en duda que Mauricio Macri esté al frente de la conducción de la oposición y destacó la figura de Emilio Monzó.

"La elección se perdió y no es bueno disfrazar las derrotas de victorias, porque impide la autocrítica", afirmó Massot.

Tras aclarar que "el objetivo es permanecer en Cambiemos", destacó que su forma de contribuir es "no esconder las críticas", tras lo cual aludió al futuro rol de Macri.

"No se trata de Macri sí o Macri no. El va a estar, eso lo descuento, y con un papel absolutamente preponderante y de conducción, lo cual no quiere decir que vaya a ser idéntico a como fue hasta ahora. No debe ser idéntico", indicó.

Massot volvió al país desde Estados Unidos, donde participó de un programa especial de la Universidad de Yale para dar clases y asistir a un curso de posgrado en asuntos globales y liderazgo.

Finalizará su mandato en diciembre próximo y tiene pensado inaugurar una consultora con Monzó (titular de Diputados), a quien le auguró un rol "muy importante para la etapa que viene".